El ex Alianza Lima viajó a Brasil para sumarse al club que pagó por el 80% de su pase.
El ex Alianza Lima viajó a Brasil para sumarse al club que pagó por el 80% de su pase.
Redacción EC
Redacción EC

El mediocampista peruano partió a Brasil para cerrar su vínculo por Gremio de Porto Alegre y sumarse al plantel ‘Tricolor’ que dirige el experimentado entrenador Mano Menezes.

LEE TAMBIÉN: Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico

Visiblemente emocionado, conversó con los medios de prensa que llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Tengo sentimientos encontrados, pero bastante contento también de esta oportunidad en un club grande. Vamos a ver, Dios mediante, todo siga saliendo bien y a darlo todo”, declaró Noriega.

MIRA: Eryc Castillo: “Gracias a Dios sacamos una ventaja de local y acá (Quito) será un partido diferente” | VIDEO

“Mi expectativa es llegar desde el día uno y demostrar el talento que tengo y lo que he mejorado en Alianza Lima, Comerciantes Unidos, la USMP y la selección peruana Sub 23″, añadió.

DECLARACIONES DE NORIEGA

Además, comentó que lo ve como un paso hacia adelante en su carrera, pues su sueño es jugar en Europa.

Noriega disputó sus últimos minutos de la temporada con Alianza Lima el último sábado en Matute en la goleada 3-0 de ADT por la Liga 1 Te Apuesto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC