El mediocampista peruano Erick Noriega partió a Brasil para cerrar su vínculo por Gremio de Porto Alegre y sumarse al plantel ‘Tricolor’ que dirige el experimentado entrenador Mano Menezes.
Visiblemente emocionado, conversó con los medios de prensa que llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
“Tengo sentimientos encontrados, pero bastante contento también de esta oportunidad en un club grande. Vamos a ver, Dios mediante, todo siga saliendo bien y a darlo todo”, declaró Noriega.
“Mi expectativa es llegar desde el día uno y demostrar el talento que tengo y lo que he mejorado en Alianza Lima, Comerciantes Unidos, la USMP y la selección peruana Sub 23″, añadió.
DECLARACIONES DE NORIEGA
Además, comentó que lo ve como un paso hacia adelante en su carrera, pues su sueño es jugar en Europa.
Noriega disputó sus últimos minutos de la temporada con Alianza Lima el último sábado en Matute en la goleada 3-0 de ADT por la Liga 1 Te Apuesto.
