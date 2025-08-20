Erick Noriega ya se encuentra en Brasil para cerrar su incorporación al Gremio de Porto Alegre, tras un año con importante rendimiento con camiseta de Alianza Lima.
Precisamente, el polifuncional futbolista de 23 años, pese a ya no pertenecer al plantel blanquiazul, se refirió al clásico ante Universitario del fin de semana.
“No pedí que me lo dedicaran, pero los clásicos no se juegan, se ganan y, Dios mediante, todo pueda seguir saliendo bien”, dijo Noriega a los medios de prensa.
Por otro lado, compartió su emoción y agradecimiento al club de La Victoria, del cual es hicnha e hizo las divisiones menores antes de viajar a Japón.
“En Alianza Lima, desde pequeño, siempre me trataron de la mejor manera, tengo muchas personas que amo dentro del club, siempre voy a estar agradecido con ellos y con la hinchada que es espectacular”, acotó el nuevo refuerzo ‘Tricolor’.
“No pensé que las cosas pasarían tan rápido, pero estoy contento y, si más adelante tengo que volver, así será, añadió.
Cabe mencionar que Noriega ya ha sido citado a la selección peruana que ahora dirige Óscar Ibáñez y seguramente estará presente en la fecha doble final de Eliminatorias.
