Gremio de Porto Alegre, con Erick Noriega de titular, se impuso por 2-0 sobre Sao Paulo, por la jornada 28 de la Serie A de Brasil y se mete a zona de clasificación directa a la Copa Sudamericana.

LEE TAMBIÉN: El documental que celebra a los ídolos de la Copa América de 1975 y reconstruye la gloria del último título de Perú con inteligencia artificial y archivo inédito

El defensor nacional jugó los 90 minutos y recibió una alta calificación por parte del prestigioso medio Globo (69, incluso también se compartió la puntuación del público que fue aún mayor (7.7).

“Mantuvo su nivel de buenas actuaciones, con buena anticipación y cobertura”, escribió el citado portal.

Con doblete de Carlos Vinicius, el ‘Tricolor Gaúcho’ ganó y sumó 36 para alejarse de la zona de descenso.

Desde su llegada a Gremio, Noriega se ha consolidado como una pieza clave en el equipo de Mano Menezes que lo ha utilizado tanto de defensor central como de mediocampista de primera línea.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.