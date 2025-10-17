Gremio de Porto Alegre, con Erick Noriega de titular, se impuso por 2-0 sobre Sao Paulo, por la jornada 28 de la Serie A de Brasil y se mete a zona de clasificación directa a la Copa Sudamericana.
LEE TAMBIÉN: El documental que celebra a los ídolos de la Copa América de 1975 y reconstruye la gloria del último título de Perú con inteligencia artificial y archivo inédito
El defensor nacional jugó los 90 minutos y recibió una alta calificación por parte del prestigioso medio Globo (69, incluso también se compartió la puntuación del público que fue aún mayor (7.7).
“Mantuvo su nivel de buenas actuaciones, con buena anticipación y cobertura”, escribió el citado portal.
MIRA: Piero Quispe fue titular en derrota de Sydney FC en su debut en la A-League de Australia
Con doblete de Carlos Vinicius, el ‘Tricolor Gaúcho’ ganó y sumó 36 para alejarse de la zona de descenso.
Desde su llegada a Gremio, Noriega se ha consolidado como una pieza clave en el equipo de Mano Menezes que lo ha utilizado tanto de defensor central como de mediocampista de primera línea.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC