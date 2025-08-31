Este domingo 31 de agosto, Gremio y Flamengo se enfrentaron por una nueva fecha del Brasileirao. Erick Noriega debutó y jugó todo el partido en el Estadio Maracaná.
MIRAR | De qué hablaron Ibáñez y Quispe tras su fichaje por Sydney FC y el plan en Montevideo: Lo que no se vio del día 6 de la Bicolor
El duelo terminó igualado 1 a 1 y el ‘Samurái’ logró una destacada actuación. En una de las jugadas clave, el peruano logró salvar la portería del ‘Tricolor’.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC