Este domingo 31 de agosto, Gremio y Flamengo se enfrentaron por una nueva fecha del Brasileirao. Erick Noriega debutó y jugó todo el partido en el Estadio Maracaná.

El duelo terminó igualado 1 a 1 y el ‘Samurái’ logró una destacada actuación. En una de las jugadas clave, el peruano logró salvar la portería del ‘Tricolor’.

“Erick Noriega”



Porque Erick Noriega tuvo un debut memorable con Grêmio en el Brasileirao: fue titular ante Flamengo, se destacó con una salvada espectacular en la línea al filo del gol y ganó aplausos por su entrega y rendimiento en el Maracaná. pic.twitter.com/2oF9sGRt9R — Tendencias en Perú (@TendenciaEnPeru) August 31, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.