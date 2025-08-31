Gremio y Flamengo quedaron igualados 1 a 1 por una nueva fecha del Brasileiraro. El ‘Samurai’ evitó la caída del ‘Tricolor’.
Redacción EC
Redacción EC

Este domingo 31 de agosto, Gremio y Flamengo se enfrentaron por una nueva fecha del Brasileirao. Erick Noriega debutó y jugó todo el partido en el Estadio Maracaná.

El duelo terminó igualado 1 a 1 y el ‘Samurái’ logró una destacada actuación. En una de las jugadas clave, el peruano logró salvar la portería del ‘Tricolor’.

