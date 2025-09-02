Erick Noriega llegó a Montevideo para sumarse al plantel de la selección peruana que afrontará la fecha doble final de las Eliminatorias.
LEE TAMBIÉN: Matemáticamente se puede: ¿Qué necesita Perú para clasificar al repechaje del Mundial 2026?
Pese a que el foco está en el próximo rival, Uruguay, el nuevo futbolista de Gremio de Porto Alegre fue consultado sobre su gran debut en el Brasileirao.
“Ha sido un partido especial, un sueño, pero esto recién empieza y quiero seguir mejorando”, dijo en declaraciones a América Deportes.
MIRA: Así calienta el Sydney FC el fichaje de Piero Quispe | VIDEO
“Estaba bastante nervioso por la presión del partido y el momento”, añadió Noriega.
DECLARACIONES DE NORIEGA
Su gran presente deportivo lo hace fundamental en el once que alineará Óscar Ibáñez en el estadio Centenario para seguir con vida en las Eliminatorias.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC