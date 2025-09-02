Pese a que el foco está en la selección, el nuevo futbolista de Gremio fue consultado sobre su gran presentación ante Flamengo.
Pese a que el foco está en la selección, el nuevo futbolista de Gremio fue consultado sobre su gran presentación ante Flamengo.
Redacción EC
Redacción EC

llegó a Montevideo para sumarse al plantel de la selección peruana que afrontará la fecha doble final de las Eliminatorias.

Pese a que el foco está en el próximo rival, Uruguay, el nuevo futbolista de Gremio de Porto Alegre fue consultado sobre su gran debut en el Brasileirao.

“Ha sido un partido especial, un sueño, pero esto recién empieza y quiero seguir mejorando”, dijo en declaraciones a América Deportes.

“Estaba bastante nervioso por la presión del partido y el momento”, añadió Noriega.

DECLARACIONES DE NORIEGA

Su gran presente deportivo lo hace fundamental en el once que alineará Óscar Ibáñez en el estadio Centenario para seguir con vida en las Eliminatorias.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

