Son días complicados para Erick Noriega tras sufrir una dura lesión jugando para Gremio en el partido ante Botafogo por la trigésima quinta jornada del Brasileirao. El futbolista peruano fue sustituido en el segundo tiempo del encuentro y, tras una serie de exámenes, se confirmó que estará fuera de las canchas entres cuatro y seis meses.

“El atleta Erick Noriega se realizó exámenes tras el último partido por el Campeonato Brasileiro, descartándose fractura ósea, pero constatándose una ruptura completa del ligamento tibiofibular anteroinferior, más una ruptura parcial del ligamento talofibular anterior del tobillo izquierdo”, informó el departamento médico del Gremio.

Tras conocerse la gravedad de su lesión, Erick Noriega no demoró en escribir e sus redes sociales para agradecer a los hinchas las muestras de apoyo y enviar un mensaje esperanzador.

Mensaje de Erick Noriega en sus redes sociales | Foto: IG Noriega

“Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan grave como parecía, pronto estaré nuevamente en las canchas. VOLVERÉ MUCHO MÁS FUERTE”, escribió.

Desde que llegó a Gremio, Erick disputó 14 partidos en el Brasileirao y había logrado consolidarse en el equipo titular.