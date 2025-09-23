El defensor peruano fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria 3-2 de su club sobre Internacional el último fin de semana.
Redacción EC
Redacción EC

fue noticia el último fin de semana, y esta vez no por su destacado rendimiento con camiseta de en el Brasileirao.

Fue todo lo contrario, y es que, pese a la victoria de 3-2 sobre Internacional en el clásico gaúcho, recibió duras críticas por cometer dos penales en el primer tiempo.

Con el mismo club ‘Tricolor’ respaldando su rendimiento, al margen de los mencionados errores, el también seleccionado nacional decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

“¡+3 puntos para casa! ¡Juntos somos más fuertes! ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Vamos Tricolor! ¡Vamos Gremio! ¡Qué alegría estar aquí!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Noriega fue titular y jugó los 90 minutos en el estadio José Pinheiro Borda, más conocido como Beira-Rio.

Cabe mencionar que ambos penales fueron más que polémicos y respondieron a la interpretación del juez central, tras la asistencia del VAR.

