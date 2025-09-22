Felipe Chávez continúa erigiéndose como uno de los grandes talentos que tiene el Bayern Múnich. El peruano, quien podría ser convocado por el técnico interino de la selección peruana Manuel Barreto para el amistoso de octubre ante Chile, viene destacando en la UEFA Youth League con el equipo juvenil de los bávaros, donde marcó un doblete ante el Chelsea hace algunos días.

El peruano de 18 años acumula cinco goles y un asistencia en su primeros seis partidos de la temporada. Cifras que no han pasado desapercibidas para Peter Gaydarov, su técnico en la categoría Sub 19, donde llegó luego de un breve paso por las inferiores del Augsburgo.

En ese sentido, Gaydarvo se refirió a Chávez, a quien considera como un referente para el equipo. Además no dudó en resaltar las virtudes del mediocampista.

“Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’. Sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”, destacó Peter Gaydarov en los canales oficiales del club.

🤯⚽️🇵🇪 ¡Golazo olímpico de Felipe Chávez! ¡El volante peruano aparece ante Chelsea U19 en su debut en la UEFA Youth League!pic.twitter.com/hdPldb8b9u — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) September 17, 2025

Cabe recordar que, Felipe Chávez anotó 12 goles y dio 12 asistencias la temporada pasada con la categoría Sub 19. Gracias a ese buen desempeño, fue promovido al equipo Sub-23, y también realizó la pretemporada 2025/26 con el primer equipo de los bávaros, donde estuvo bajo las órdenes de Vincent Kompany y las principales figuras del Bayern.

De hecho, fue parte de uno de los amistosos con el primer equipo -en la victoria por 2-1 ante Grashopper en Suiza- y se quedó en banca ante Lyon y Tottenham. Ahí pudo compartir con Luis Díaz y los futbolistas más destacados del Bayern Múnich.

