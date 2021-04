En 116 años de vida, Boca Juniors siempre tuvo un lazo con el fútbol peruano. Su historia dorada no se puede contar sin nombrar a futbolistas peruanos que triunfaron con la azul y oro sobre su piel. Walter Ormeño escribió las primeras páginas con el título nacional de 1954. Víctor ‘El Conejo’ Benítez y Miguel ‘El Mago’ Loayza siguieron los éxitos con el campeonato de 1962. En 1968 llegó don Julio Meléndez, el peruano y su ballet. El ‘Negro’ fue campeón en 1969 y 1970. A Héctor Bailetti, Luis La Fuente, Carlos Gómez y José Pereda se le sumó Nolberto Solano, compañero y engreído de Diego Armando Maradona en aquel equipo de 1997.

Mientras Carlos Zambrano busca dejar huella en el barrio de La Boca, el nombre de Paolo Guerrero suena como posible refuerzo a final de temporada. En medio de los rumores, Deporte Total conversó con Jorge Ribolzi, multicampeón con Boca Juniors y voz autorizada para hablar sobre el cuadro ‘Xeneize’. El ‘Russo’, que ganó la Copa Libertadores e 1977 y la Copa Intercontinental en 1978, habló del ‘Depredador’, la actualidad del ‘León’ y recordó a sus excompañeros Julio Meléndez y Ricardo Gareca.

-¿Cree que Paolo Guerrero sería un refuerzo importante para Boca Juniors?

Por supuesto. Es un jugador interesante, de jerarquía, con trayectoria y experiencia. Un goleador que estuvo en equipos importantes del mundo, tanto en Alemania como ahora en Brasil. Por lo tanto, creo que puede venir y ponerse la camiseta de Boca Juniors.

El gol de Paolo Guerrero para el 6-1 de Inter de Porto Alegre vs. Aimore. (Fuente: Oglobo)

-Antes tuvo la posibilidad de llegar

Sí, eso se informaba en los medios, pero no se concretó. Ahora Boca está buscando un ‘9’ de jerarquía y Paolo Guerrero, así como Edinson Cavani, que también está siendo nombrado, lo tienen.

-Si tuviera la posibilidad de elegir entre Paolo Guerrero y Edinson Cavani como el ‘9’ de Boca Juniors, ¿a quién elegiría?

¡Uh, qué difícil! Ambos son jugadores con un nivel altísimo actualmente, importantes en sus equipos y selecciones y con mucha trayectoria. No podría quedarme con uno.

-¿A qué exjugador de Boca le hace acordar Paolo Guerrero?

Por características, personalidad y movimientos, podría ser a Martín Palermo, con lo que significa el apellido Palermo en Boca. Lo fundamental en ambos es que son conocedores del área.

-¿Qué necesita un futbolista para triunfar en Boca Juniors?

Primero tiene que venir convencido y saber que al ponerse la camiseta de Boca deben entender lo que significa el club, la historia y la presión del hincha. Algo que siempre digo es que el jugador de Boca tiene un plus añadido: no darse por vencido, luchar hasta el último minuto, transpirar la camiseta.

-¿Qué opina del presente de Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Carlos es un jugador importante, nadie duda de su experiencia adquirida en el fútbol europeo. Pero en estos momentos en los que Boca no está bien futbolísticamente, se complica, no demuestra su máximo nivel.

Año 2018. Julio Meléndez pasa unos días en Buenos Aires, Argentina, y se reencuentra con excompañeros como el 'Ruso' Ribolzi, Rojitas, Madurga,Rattin, Novello, Larrosa, Rubén Sánchez. (Foto: Glorias Xeneizes).

-Con dos títulos conseguidos, ¿cree que Carlos Zambrano puede seguir el camino exitoso que tuvo Julio Meléndez en Boca?

Yo he conocido a Julio Meléndez. Jugué contra él cuando estaba Atlanta en 1972 y seguí su trayectoria. Julio, de lo que yo vi, fue el mejor central que pasó por Boca Juniors. No me gusta comparar a ningún jugador. Carlos tendrá que hacer su camino, pero está a una distancia importancia de Julio, a quien mando un fuerte abrazo, espero se encuentre bien.

Jorge Ribolzi

"Julio [Meléndez], de lo que yo vi, fue el mejor central que pasó por Boca Juniors"

-Se viene otro mano a mano entre Boca y River, esta vez en la Copa Argentina, ¿cómo ve el Superclásico?

Los clásicos son distintos, un partido aparte. No importa cómo llega un equipo u otro. Haciendo un análisis, hoy, River Plate está muy bien, hace años viene con el mismo técnico, está siguiendo un proceso y se acompaña con resultados. Boca este año tuvo un buen arranque que se ha ido decayendo. Tendrá que recuperar esa idea.

-Después de perder cinco duelos directos ante River en distintos torneos, ¿Boca puede quebrar esa racha negativa?

Sí, tengo confianza en el equipo. Ha demostrado de qué es capaz. A principios del año pasado, cuando venía en el segundo puesto todo el torneo, en la última fecha pasó a River y salió campeón. Además, de tres campeonatos, Boca ganó dos. Eso hay que valorar. Lo que pasa es que acá se trata a la liga local como algo secundario, pero yo digo que levantar un título con Boca es lo más lindo que hay.

Quiero Compartir ésta inmensa alegría con todos mis compañeros y los hinchas !!!

Año 1978

Aniversario 42°

💙💛💙 pic.twitter.com/FuZ9v9m5p5 — Ruso Ribolzi (@RibolziJorge) August 1, 2020

-Para usted, que ha ganado títulos como jugador y parte del cuerpo técnico de Boca, ¿qué es peor: perder una final ante el clásico rival o descender?

¡Noo! La B larga es bravísima y no la de Boca, eh, sino irte a la B Nacional. Para un equipo como River Plate, con una enorme trayectoria, irse a la B debe ser la cosa más penosa y frustrante. Nunca se podrá comparar con una final que puedes jugar todos los años que puedas. En el 75 le ganamos el Campeonato Nacional a ellos en una final. Ahora les tocó ganar la Libertadores. Tal vez tenga más importancia, pero son finales y nosotros lo hicimos primero. Pero irte a la B es lo peor.

-Compartió vestuario con Ricardo Gareca en Boca Juniors, ¿cómo ve la actualidad del técnico de la selección peruana?

Al ‘Flaco’ lo conozco, lo tuve como compañero y sé lo que se esforzó en el fútbol. Por eso me pone muy contento todo lo que le está pasando, llegar al Mundial y a la final de la Copa América con ustedes. Acá, en Vélez, hizo un gran trabajo, ganó títulos. Aprovecho también este espacio para mandarle saludos, un gran abrazo.

Ricardo Gareca jugó en Boca Juniors entre 1981 y 1984. Aquí en la barrera junto a Diego Armando Maradona. (Foto: El Gráfico).

-¿Cree que en algún momento dirigirá a la selección argentina?

No me cabe ninguna duda que tendrá una chance en la selección. El ‘Flaco’ ha adquirido mucha experiencia con un seleccionado como el peruano, que siempre se ha caracterizado por sacar buenos jugadores, de buen pie.

-A pocos meses de la Copa América 2021, ¿cómo ve a Perú y Argentina?

El fútbol en Sudamerica, a nivel de selecciones, está muy parejo todo. Perú tiene un equipo consolidado, trabajado, con buenos jugadores y pueden dar pelea. Argentina está en camino y esperemos se quede con el título.

