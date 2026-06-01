Resumen

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Fabio Gruber sería titular en amistosos ante Senegal (Foto: @LaBicolor)
Fabio Gruber sería titular en amistosos ante Senegal (Foto: @LaBicolor)
Por Redacción EC

Fabio Gruber atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El defensor de 23 años, que milita en el FC Núrnberg de la Segunda División alemana, incrementó significativamente su valor de mercado tras la última actualización especializada y, además, recibió su convocatoria a la selección peruana para los amistosos internacionales frente a Haití y España.

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