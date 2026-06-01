Fabio Gruber atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El defensor de 23 años, que milita en el FC Núrnberg de la Segunda División alemana, incrementó significativamente su valor de mercado tras la última actualización especializada y, además, recibió su convocatoria a la selección peruana para los amistosos internacionales frente a Haití y España.
Según la última actualización de valores internacionales, Fabio Gruber pasó de estar cotizado en 2 millones de euros a alcanzar los 3 millones. Este incremento representa un importante salto en la valoración del futbolista, que viene consolidándose en el fútbol alemán.
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El gran rendimiento mostrado en Alemania tuvo impacto directo en su presente internacional. Gruber fue incluido en la última convocatoria de la selección.
El defensor viajará para sumarse a los trabajos del equipo nacional en medio de un contexto favorable, tanto por continuidad deportiva como por crecimiento individual.
Fabio Gruber tiene 23 años, se formó en las divisiones menores del Augsburg y actualmente juega en el FC Núrnberg, club donde ha logrado consolidarse en una de las ligas más competitivas del ascenso europeo.
El futbolista posee raíces peruanas y aparece como una de las apuestas de futuro para la selección nacional, especialmente dentro del proceso de renovación generacional.
Fabio Gruver, cada vez más adaptado a la interna de la selección peruana, disfruta de las bromas para integrarse al grupo. Relata su tiempo en Perú visitando familia en Uyuma, Busco y La Guipa, y la euforia por la clasificación al Mundial. Enfocado en rivales como Senegal (físico y rápido) y Honduras, ve un gran potencial en el equipo bicolor si se unen.