Fabio Gruber fue la gran novedad en la última fecha FIFA que afrontó la selección peruana, que empató ante Rusia y perdió ante Chile.
El entrenador interino Manuel Barreto decidió incluirlo entre los convocados para estos amistosos y lo alineó como titular ante ‘La Roja’.
Esto no pasó desapercibido por su club FC Nuremberg que, a través de sus canales oficiales, destacó su debut en la blanquirroja.
“Tras seis días de adaptación con sus nuevos compañeros, el martes por la noche se jugó otro amistoso contra Chile. Fabio fue titular como defensa central, debutando con la selección de su país natal”, indica parte de la nota de prensa.
La crítica deportiva nacional ha valorado de buena manera su primer encuentro con la blanquirroja y a sus 23 años podría ser considerado a furuto por el nuevo seleccionador.
Cabe mencionar que, durante el último proceso clasificatorio al Mundial 2026, Perú tuvo hasta tres entrenadores: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.
