¡Un nuevo reto! Fabio Gruber fue anunciado como nuevo fichaje del Mainz 05 de cara a la temporada 2026-2027. Tras disputar la última temporada en la liga de ascenso alemán con el FC Nurember, el defensor peruano llevará su fútbol a la Bundesliga.

El histórico club alemán anunció a Gruber a través de las redes sociales con un breve video en donde porta la bandera peruana. Asimismo, lo hizo oficial en su página web.

“El defensa central peruano de 23 años llega procedente del Nuremberg, donde fue capitán. Nacido en Augsburgo, disputó un total de 41 partidos en la segunda división desde principios de 2025, 38 de ellos completos“, anunció la institución.

Este anuncio se realizó luego de que Fabio Gruber disputara los amistosos de la selección peruana ante Haití y España.