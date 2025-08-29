Fabio Gruber, futbolista alemán de nacimiento, de raíces peruanas, fue titular y capitán este viernes en el empate sin goles de su club, FC Nürnberg, ante Paderborn por la Bundesliga 2.

A sus cortos 22 años, se muestra como un defensor seguro, con liderazgo, y que cuenta con la confianza de su entrenador, el mundialista Miroslav Klose.

Cabe precisar que el club del peruano ha sumado su primer punto encuatro jornadas disputadas, en un discreto inicio de temporada.

Pese a que aún no ha sido citado a la selección peruana de mayores, no lo ha descartado, pero por el momento se enfoca en su crecimiento en el ascenso alemán.

En una entrevista con este medio se describió como un futbolista con buena conducción del balón, y tiene como referente a Philipp Lahm.

