Desde presentarse en un modesto local de Surquillo hasta protagonizar el evento estelar de WrestleMania hay mucho trecho. Sin embargo, Farid -a sus 23 años- se muestra como el “distinto” que puede convertirse en el primero luchador peruano en firmar con la WWE -la empresa de lucha libre más grande del mundo-, algo que podría suceder “en dos días, un mes o un año”.

Antes de convertirse en el mejor prospecto que el Perú tiene para mostrar en este deporte de espectáculo, Farid Vidal conoció el ‘wrestling’ gracias a un ambulante vendedor de videos que reprodujo el SummerSlam de 2011 al lado de las películas del momento. Por aquel entonces, un ahora veterano CM Punk se medía a un ya retirado John Cena y, a los ojos de un niño, era todo lo que necesitaba ver para enamorarse de esta disciplina.

No fue hasta 2017, cuando la WWE aún realizaba pequeños eventos en el país, que empezó a soñar con volverse una de esas superestrellas. “Durante esa gira fui al aeropuerto a intentar conocerlos y cuando AJ Styles pasó por delante me di cuenta de que no era un monstruo como creía, sino alguien casi de mi tamaño”, cuenta Farid sobre el momento en el que decidió que quería ser luchador. Lo siguiente fue buscar información en redes sociales, donde encontró la academia Actitud, de la promotora local Generaxion Lucha Libre (GLL), y se inscribió a sus primeras clases en el verano de 2018, a sus prematuros 14 años.

Si bien no era el mejor de la clase, una lucha de exhibición entre los maestros lo convenció de que ese era el deporte que quería practicar: “Es como lo ves en la tele y dices ‘esto es lo que quiero hacer’, entonces sigues”. De esta manera, su constancia lo condujo a su debut en diciembre de 2018 -a los 15 años-, en el evento ‘Insurgencia’ de GLL.

En 2019 nació Gladiadores, la promotora que Farid denomina en corto como su “hogar”: “comencé como ‘staff’ y la meta era llegar a luchar”; pero para alcanzar ese objetivo, se sincera, tuvo que “cambiar física y mentalmente para que se den cuenta de que estoy listo para estar ahí”.

Los logros empiezan a llegar

Como a todo el mundo, varios deportistas entre ellos, la pandemia significó parar de hacer lo que teníamos pensado por priorizar el cuidado a la salud. “No nos cortó los sueños, pero pudimos haber salido antes (del país); pude haber tenido las oportunidades que ahora tengo, antes, pero por algo pasan las cosas”, cuenta.

Eso no evitó lo que estaba por venir, mientras trabajaba su capacidad sobre el ring, estilo rudo y destreza física. Farid puede decir que ha pisado grandes palestras en Sudamérica: en Chile nos representó en 5 Luchas Clandestino, Xplosion, Xtreme Club y VPW; en Brasil, sorprendió al aparecer en la Brazilian Wrestling Federetion (BWF). Sin embargo, es en Surquillo donde ha cosechado los triunfos más significativos de su palmarés al convertirse en ganador del torneo Último Gladiador II y Campeón en Parejas de Gladiadores.

Y es que ser llamado en su momento “el talento más joven de la lucha libre” era algo que caducaría al pasar de los años, pero si quería trascender debía hacer valer la experiencia que sumaba batalla tras batalla. Así pudo medirse ante nombres que antes solo veía por redes sociales o la TV: la final del primer torneo que ganó fue contra la leyenda mexicana en Japón, Ricky Marvin; hizo equipo con el cofundador de CHIKARA y recurrente invitado del WWE Performance Center, Mike Quackenbush; y hace no más de tres meses protagonizó, junto al peruano Cava, una rivalidad que culminó en una Masacre de Mesas.

“Ricky Marvin fue uno de los primeros nombres que conocí al buscar sobre el ‘puroresu’ (llamado así el ‘pro wrestling’ en Japón) y es ahí donde me enamoré de ese ‘strong style’” que ha hecho su marca personal, nutrido de golpes secos y llaves fulminantes que le permiten medirse de igual a igual con hombres que lo superan en talla y peso.

La WWE busca “algo distinto”

Lo que él llama “el mejor fin de semana de mi vida” empezó en junio de 2026, cuando recibió un mensaje del WWE Recruit, área de la empresa que se encarga de la búsqueda de talento, que poco antes había anunciado pruebas en Sudamérica. “Se me hace la invitación formal el 6 de agosto”, recuerda Farid con entusiasmo, pero con la convicción de alguien que se siente cómodo ante este tipo de retos.

¿Cómo presentarse ante la empresa a la que muchos aspiran? Como lo que siempre ha sido desde que empezó en esta disciplina: “lo mencioné en el Tryout, era de los chicos que sentía que no encajan, que no tienen un lugar, hasta que encontré este deporte donde puedo ser yo mismo, un Farid tal vez un poco más exagerado, pero yo mismo al fin”.

Y así, tras casi cuatro horas en un avión, se encontraba en Santiago de Chile, a punto de participar de las pruebas de la WWE como el único luchador peruano aquel sábado 11 y domingo 12 de septiembre en el Hotel Sheraton y en el Santander Arena -antes Movistar Arena- de la capital chilena. Al llegar, lo primero y más importante que resonó fue la razón de la apuesta: “buscamos algo distinto”.

Farid y otros miembros del WWE Tryout 2026 reciben indicaciones de los entrenadores y exluchadores de la empresa, como William Regal y Matt Bloom. (Instagram @tripleh)

“Recuerdo estar en la recepción y ver a lo lejos a Matt Bloom, que es una máquina”, cuenta Farid sobre aquel entrenador que antes vio bajo el nombre de otros personajes como Albert, A-Train o Lord Tensai. A él se le fueron sumando otras caras conocidas como la del también veterano y ahora ‘coach’ William Regal, quienes completaban el equipo con otros duchos en el tema como Jim Smallman y Colby Corvington, los encargados de, en sus palabras, “mirarte todo el tiempo, desde los exámenes médicos, las promos, hasta cómo saludas a los maestros: quieren ver tu profesionalismo”.

“Es una prueba exigente, más los nervios, te presionas más pero ahí te das cuenta de que en Sudamérica ya estamos preparados para eso” y así se lo han hecho saber, infidencia o no, los propios entrenadores: “ha sido uno de los mejores Tryout que han tenido”, cuenta Farid sobre lo dicho en el cierre de las pruebas.

“Nos dijeron que nos sigamos preparando y que mantengamos el contacto con el reclutador para ver las mejoras que hay (…) la llamada puede llegar en dos días, en una semana, en un mes o en un año”, aquel acercamiento que lo puede convertir en el primer peruano en firmar un contrato de desarrollo con la WWE, protagonizar eventos de la marca más grande de lucha libre en el mundo y, como Stephanie Vaquer de Chile, alzar un Campeonato Mundial sobre sus hombros.

Este sábado en Gladiadores

Hasta que suene el teléfono, Farid está enfocado en explotar al máximo su presente como una de los rostros de la lucha libre en el Perú. Este sábado 19 de septiembre luchará por los Campeonatos en Pareja en el evento ‘Gladiadores 68: Demonio Santo’ en el Danzak Arena de Surquillo. Volverá a hacer equipo con su excompañero, rival y padre de su recién nacida sobrina, Cava, para intentar arrebatarle los cinturones a los actuales monarcas Mansilla y Caoz.

“Mi estrategia es demostrar lo profesional que soy y por qué fui el único luchador peruano que participó del WWE Tryout 2026. Tenga o no una rivalidad con mi compañero es lo menos importante y si tengo lo tengo que hacer solo, lo haré solo, pero esos Campeonatos en Pareja volverán”, sentencia ‘el distinto’.

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