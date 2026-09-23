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Resumen

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Desde presentarse en un modesto local de Surquillo hasta protagonizar el evento estelar de WrestleMania hay mucho trecho. Sin embargo, Farid -a sus 23 años- se muestra como el “distinto” que puede convertirse en el primero luchador peruano en firmar con la WWE -la empresa de lucha libre más grande del mundo-, algo que podría suceder “en dos días, un mes o un año”.

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