En los últimos años, los Países Bajos se han convertido en un agradable destino para que los peruanos comiencen a tejer un sueño futbolístico en el máximo nivel de Europa. Específicamente, el FC Emmen es el club que mayor disposición ha mostrado en la actualidad, al abrir sus puertas a nuestros compatriotas con total confianza. Evidentemente, hay cierta debilidad de la institución neerlandesa por los jugadores nacionales. Y los recientes fichajes de Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez no son ninguna casualidad.

Si hablamos de peruanos en el fútbol neerlandés, resulta necesario mencionar a Jefferson Farfán (PSV), a Reimond Manco (PSV y Willem II), a Renato Tapia (Twente, Feyenoord y Willem II) y a Beto Da Silva (PSV), que recalaron ahí en los últimos años. De esa lista, solo la ‘Foquita’ y el ‘Cabezón’ supieron mantenerse en el Viejo Continente.

Ahora bien, es a partir de Tapia que las puertas comenzaron a ser menos estrechas para los peruanos en esa nación. El pivote nacional jugó siete años en los Países Bajos y se convirtió en buen embajador para los que siguen sus pasos desde esta parte del mundo. Gracias a su óptima representación, en los años posteriores pudieron llegar más compatriotas a esa liga.

“Nosotros hemos venido construyendo una relación con Holanda con nuestra primera entrada que fue Renato Tapia. A partir de ahí hemos querido afianzarnos mucho en el mercado holandés (...) Lo que tienen que apuntar todos los peruanos que vayan para allá es hacer una buena presentación del Perú y así poder dejar las puertas abiertas a los que vienen atrás. Eso pasó con Renato”, cuenta Carlos Gonzales, director general de la agencia AGREF, que representa al volante del Celta de Vigo.

La etapa de Renato Tapia en el fútbol neerlandés le abrió las puertas a más peruanos | Foto: AFP / ANDY BUCHANAN

Justamente, en la temporada 2019/20, Sergio Peña y Miguel Araujo -representados por AGREF- aterrizaron casi al mismo tiempo en el FC Emmen. Ambos, a su manera, siguieron potenciando la positiva imagen nacional en el fútbol neerlandés, tras destacar constantemente en el campo y convertirse en referentes del club.

De hecho, Peña protagonizó dos temporadas en el Emmen, disputando un total de 60 partidos, en los que anotó 11 goles y dio seis asistencias. Sus buenas actuaciones no impidieron que su equipo se marchara al descenso al final de la temporada 2020/21, pero se le presentó la oportunidad de fichar por el Malmö, histórico club de Suecia, al que hoy sigue perteneciendo.

Miguel Araujo, por su parte, sí se quedó con ‘Los Caníbales’. El zaguero de 27 años ya ha defendido sus colores por tres temporadas, que se resumen en 80 partidos, 10 goles y cuatro asistencias. Poco a poco, se fue convirtiendo en un estandarte del club y justamente consiguió retornar a la máxima categoría del fútbol neerlandés gracias a una gran campaña en Segunda.

Tras ello, han seguido llegando más peruanos, específicamente, a este equipo. Didier La Torre y Jean Pierre Rhyner recalaron ahí a finales de la temporada 2020/21, marchándose en poco tiempo tras el descenso. Y los últimos en incorporarse ahora han sido Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez.

Curiosamente, cinco de estos seis compatriotas que vistieron la camiseta del Emmen son representados en la actualidad por AGREF (la única excepción es Rhyner), un dato a tener bastante en cuenta, pues en los últimos años esta agencia ha logrado consolidar su vínculo con el club de una manera valiosa.

Sergio Peña y Miguel Araujo iniciaron la travesía peruana en el FC Emmen | Foto: Agencias

Trampolín a Europa

Dar el salto del fútbol peruano a Europa es una misión altamente complicada. Muy pocos lo han podido lograr. Pero AGREF lo ha hecho posible con gran parte de los jugadores a los que representa. En los últimos años, esta agencia ha generado vínculos internacionales muy importantes, especialmente en los Países Bajos, donde ya se ven los frutos.

Si bien AGREF mantiene una óptima relación con clubes como Feyenoord y Willem II, con el FC Emmen es con quien mejor ha podido fortalecer sus lazos en la nación neerlandesa. La llegada de Peña, en agosto del 2019 y el fichaje de Araujo dos meses después, han sido fundamentales para ello.

“Iniciamos esta relación con el Emmen que cada año ha ido creciendo. A partir de ahí ya hemos hecho un convenio de una manera más formal con el club para ser, nosotros, de cierta manera, sus asesores deportivos desde acá de Perú”, asegura Carlos Gonzales.

Es así que se ha podido edificar un puente muy importante entre el Emmen y los jugadores peruanos. Ha sido trascendental que los futbolistas que llegaron a ese club no solo hayan tenido buenas actuaciones deportivas, sino también a nivel extradeportivo y disciplinario. Gracias a ello, la confianza -virtud básica en este éxito- se ha intensificado progresivamente.

De hecho, Jean Pierre Rhyner fue el único jugador peruano que llegó al Emmen sin ser representado por AGREF. Pero, de todas formas, la influencia de esta agencia fue clave para que su fichaje se concrete en enero del 2021, pues los directivos del club neerlandés pidieron referencias sobre el zaguero.

“Se ha hecho una relación de confianza total. Han encontrado, y nosotros también en ellos, unos socios estratégicos importantes con gente honesta, transparente y correcta, que en Sudamérica -en el mundo del fútbol- a veces no es tan sencillo encontrar. Nos hemos sentido ambos augustos y eso ha hecho que el proyecto que se inició hace cuatro años se afiance”, señala Gonzales.

Caso Pacheco y Sánchez

No han sido pocos los que quedaron sorprendidos con la noticia de que Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez se unirán a Miguel Araujo en el plantel actual del FC Emmen. No se veía venir. Pero tampoco se ha tratado de alguna casualidad.

A Fernando Pacheco, el Emmen lo ha seguido desde hace mucho tiempo. Antes de que el prometedor extremo se aventure en el Fluminense, el club neerlandés ya estaba interesado en sus servicios y, de hecho, ha estado atento a la evolución del jugador todos estos años. Sus virtudes explosivas en el ataque llamaban mucho la atención en el mercado internacional.

“Ellos (Emmen) lo han venido siguiendo. Cuando vino el presidente acá hace unos meses también se quedó gratamente sorprendido con Pacheco al conocerlo y al verlo entrenar también por un momento. Y, a partir de ahí, siempre ha estado con esa idea de poder llevarlo. Simplemente se ha tratado de una continuación de unas negociaciones que estaban hechas desde hace más de un año atrás”, asegura el director general de AGREF.

𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 🔥

¡Bienvenido, welkom Fernando Pacheco! 🇵🇪#HIERKOMIKWEG — FC Emmen (@FC_Emmen) July 4, 2022

Con respecto a Gonzalo Sánchez, el FC Emmen lo ha fichado como un proyecto de mediano a largo plazo, así como lo hizo anteriormente con otro peruano. Como se recuerda, Didier La Torre llegó al club neerlandés con solo 18 años para ser la cara joven del plantel. Sin embargo, el descenso del equipo malogró los planes que habían con él.

“Ese proyecto se tuvo que parar lamentablemente, porque el equipo se fue a Segunda. Para un equipo como el Emmen, de pocos recursos en comparación al Ajax, Feyenoord o el PSV, es inviable tener en Segunda a un jugador extracomunitario, porque el presupuesto es demasiado alto, por eso que tuvimos que parar el proyecto de Didier La Torre, que de hecho iba muy bien para ellos”, explica Carlos Gonzales.

El FC Emmen ahora jugará nuevamente en Primera, en la Eredivisie, y la ventaja con Gonzalo Sánchez es que goza del pasaporte europeo. El delantero de 22 años también cuenta con nacionalidad italiana, por lo que su proyecto no tendrá ninguna interrupción, como se planeó desde el inicio. Él, ahora, tendrá que adaptarse rápidamente y luchar por ganarse un puesto en el primer equipo.

“Emmen tenía abierta una posibilidad para un chico joven Sub 22, jugador de ataque, que pueda jugar de extremo o de centro delantero, y que recién esté en un proceso de crecimiento para que lo puedan seguir llevando y puedan terminar su formación. Además, era un requisito indispensable que para esta posición tenga que ser europeo, comunitario, porque ya no tenía presupuesto para un extracomunitario. El que calzaba en ese perfil perfectamente era Gonzalo Sánchez, porque a diferencia de la mayoría de peruanos, él no ocupa plaza extracomunitaria, no hay ninguna limitación. Es como si fuera un europeo más que está ahí en Holanda”, señala Gonzales.

🇵🇪 Número 3: Gonzalo Sánchez

Welkom bij onze club! 👊#HIERKOMIKWEG — FC Emmen (@FC_Emmen) July 5, 2022

Ahora bien, la sorpresa en esta noticia recae en que ninguno de los dos futbolistas atravesaban un buen presente futbolístico. En su regreso a Sporting Cristal, Pacheco no logró encontrar su mejor nivel: disputó 11 partidos en esta mitad del año, sumó 399 minutos en cancha y registró dos asistencias. Sánchez, por su parte, apenas pudo jugar tres encuentros (72 minutos) y no anotó ningún gol.

En medio de ese contexto adverso, el Emmen no dejó de apostar por ambos jugadores como previamente lo hizo con Sergio Peña y Miguel Araujo. El club neerlandés confía que, tanto Pacheco como Sánchez, podrán desarrollar todo su potencial en los Países Bajos y eso, posteriormente, represenatará beneficios deportivos y también económicos para la institución.

Además, el tema económico juega un papel importante en esta operación. El hecho de que a Pacheco y Sánchez no le esté yendo tan bien como quisieran en sus equipos le da más posibilidades al Emmen de poder sumarlos a sus filas, ya que su valorización no es tan alta y, futbolísticamente, ambos cuentan con gran proyección para aportar al Emmen en sus objetivos.

“Si Pacheco tuviera 15 goles en el torneo local y estuviera jugando de titular indiscutible, valdría más de un millón de dólares. Ellos no podrían acceder a un jugador así. Por ende, su equipo de scouting tiene que ser muy bueno para encontrar oportunidades como estas. Si Gonzalo Sánchez fuese un delantero que esté jugando en Alianza Lima y que está haciendo 10 goles por temporada ya valdría más de un millón de dólares; por ende, no podrían acceder a él. Entonces los proyectos que ellos hacen es scoutear jugadores que no les esté yendo también, pero que ellos puedan desarrollar un potencial”, aclara el director general de AGREF.