Por Redacción EC

Felipe Chávez volvió a destacar en el fútbol alemán. El mediocampista peruano aportó una asistencia en la victoria por 3-0 del Magdeburgo sobre el Hannover 96, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga 2, disputado este sábado 10 de octubre.

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