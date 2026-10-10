Felipe Chávez volvió a destacar en el fútbol alemán. El mediocampista peruano aportó una asistencia en la victoria por 3-0 del Magdeburgo sobre el Hannover 96, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga 2, disputado este sábado 10 de octubre.

El futbolista nacional ingresó en el segundo tiempo y necesitó pocos minutos para dejar su huella en el compromiso. Su participación fue determinante para que el conjunto local ampliara la ventaja y sellara una victoria que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

asistencia de felipe chávez https://t.co/FLYm1xuMBV — fran (@kms7_s) October 10, 2026

Felipe Chávez dio una asistencia en el triunfo del Magdeburgo

El Magdeburgo tomó la iniciativa desde el comienzo y abrió el marcador a los 3 minutos gracias a Moritz-Broni Kwarteng. Posteriormente, Emmanuel Iyoha amplió la diferencia a los 32’, para que el equipo local se marchara al descanso con una ventaja de dos goles.

En la segunda mitad, el entrenador decidió darle minutos a Felipe Chávez, quien ingresó a los 73 minutos. El mediocampista peruano respondió a la confianza y participó en la conquista que sentenció el encuentro.

A los 84 minutos, Chávez habilitó al delantero polaco Mateusz Żukowski, quien definió para establecer el 3-0 definitivo. De esta manera, el futbolista nacional sumó una asistencia en una actuación que refuerza su objetivo de ganar continuidad en el fútbol alemán.

¿Cómo quedó el Magdeburgo en la Bundesliga 2?

Con este resultado, el Magdeburgo alcanzó los 13 puntos y se ubicó en el cuarto lugar de la clasificación, a cinco unidades del líder Hertha BSC. El equipo volvió a sumar de a tres después de empatar ante Greuther Fürth en la jornada anterior.

En la próxima fecha, el conjunto de Felipe Chávez visitará al Dynamo Dresden el domingo 18 de octubre, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga 2.