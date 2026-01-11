La espera terminó. Felipe Chávez hizo su gran debut con el Bayern Munich en la goleada (8-1) ante Wolfsburgo, por la fecha 16 de la Bundesliga. El volante fue aplaudido por los hinchas bávaros en el Allianz Arena.

Con 18 años, el peruano ingresó a los 83′ en reemplazo de Michael Olise y tuvo un buen desempeño. Cumplió con las indicaciones del técnico Vincent Kompany y quedó conforme con su participación.

Chávez intentó posicionarse en zona de ataque y ser una opción más de pase durante el juego. Si bien no tuvo jugadas descollantes ni ocasiones de gol, su debut es un punto de inicio para continuar siendo considerado para los próximos partidos.

‘Pippo’ espera sumar más minutos con Bayern Munich y seguir los pasos de Claudio Pizarro, quien es considerado uno de los jugadores históricos en el conjunto bávaro.

En la próxima fecha, Bayern enfrentará a Colonia el 14 de enero. Chávez aguarda entrar entre los convocados.

🚨 DEBUT ABSOLUTO DE FELIPE CHÁVEZ 🇵🇪 con el BAYERN MÚNICH 🇩🇪 | ‘Pipo’ tendrá 8 minutos más descuentos para demostrar su fútbol en la victoria de 'los bávaros’ ante el Wolfsburgo por 7-1 en la Bundesliga. ✨pic.twitter.com/yf3X0zb5hH — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) January 11, 2026