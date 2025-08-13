Bayern Múnich venció 2-1 a Grasshopper de Suiza el último martes en un amistoso internacional de preparación, con la novedad de la presencia del germano-peruano Felipe Chávez.
LEE TAMBIÉN: Universidad Católica de Quito: el once ecuatoriano para enfrentar a Alianza Lima en Matute
El mediocampista de 18 años recibió la confianza por parte del entrenador belga Vincent Kompany para iniciar las acciones.
A través de su cuenta de Instagram, Chávez compartió su felicidad por este objetivo alcanzado en uno de los clubes más importantes del mundo.
“Feliz de haber debutado con FC Bayern. Gracias a todos por el apoyo. Seguimos trabajando...”, escribió.
MIRA: ¡Será un lleno Monumental! Más de 55 mil entradas vendidas para el Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores
Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.
Cabe mencionar que, pese a que juega en un alto nivel competitivo, no fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el último Sudamericano Sub 20.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal
- Cueva y cómo tiene a Emelec y Ecuador rendidos a sus pies: El plan para su vuelta estelar a la selección peruana
- José Bellina es el nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la FPF
- “Es el mejor fichaje del fútbol peruano”: Sergio Peña, una asistencia y 136 minutos para adueñarse del fútbol de Alianza Lima
- ¡No se guardan nada! Portugal presentó equipo que enfrentará a Perú en Copa Davis 2025
Contenido sugerido
Contenido GEC