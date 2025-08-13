Bayern Múnich venció 2-1 a Grasshopper de Suiza el último martes en un amistoso internacional de preparación, con la novedad de la presencia del germano-peruano Felipe Chávez.

El mediocampista de 18 años recibió la confianza por parte del entrenador belga Vincent Kompany para iniciar las acciones.

A través de su cuenta de Instagram, Chávez compartió su felicidad por este objetivo alcanzado en uno de los clubes más importantes del mundo.

“Feliz de haber debutado con FC Bayern. Gracias a todos por el apoyo. Seguimos trabajando...”, escribió.

Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.

Cabe mencionar que, pese a que juega en un alto nivel competitivo, no fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el último Sudamericano Sub 20.

