El joven futbolista germano-peruano fue titular el último martes en el amistoso ante Grasshopper de Suiza.
El joven futbolista germano-peruano fue titular el último martes en el amistoso ante Grasshopper de Suiza.
Redacción EC
Redacción EC

venció 2-1 a Grasshopper de Suiza el último martes en un amistoso internacional de preparación, con la novedad de la presencia del germano-peruano .

LEE TAMBIÉN: Universidad Católica de Quito: el once ecuatoriano para enfrentar a Alianza Lima en Matute

El mediocampista de 18 años recibió la confianza por parte del entrenador belga Vincent Kompany para iniciar las acciones.

A través de su cuenta de Instagram, Chávez compartió su felicidad por este objetivo alcanzado en uno de los clubes más importantes del mundo.

“Feliz de haber debutado con FC Bayern. Gracias a todos por el apoyo. Seguimos trabajando...”, escribió.

MIRA: ¡Será un lleno Monumental! Más de 55 mil entradas vendidas para el Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.

Cabe mencionar que, pese a que juega en un alto nivel competitivo, no fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el último Sudamericano Sub 20.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC