Felipe Chávez vive un momento cargado de atención. Pese a estar concentrado con la selección peruana para enfrentar a Chile, Bayern sigue destacando su talento. Este viernes, el jugador de 18 años ha sido incluido en la votación por el gol del mes del Bayern Múnich, gracias a una verdadera ‘joyita’.

Entre las opciones a mejor anotación de septiembre, destaca el gol olímpico que Chávez marcó el pasado 17 de septiembre, ante Chelsea por la primera jornada de la fase de liga de la Champions juvenil.

El peruano ejecutó un tiro de esquina con maestría, enviando el balón directo a la red, lo que le valió la distinción y la nominación oficial del club bávaro.

Ese día, ‘Pippo’ Chávez tuvo una actuación individual brillante, anotando un doblete que demostró su potencial. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para su equipo, el Bayern sub 19, que terminó cayendo por un ajustado marcador de 3-2 ante el cuadro inglés.

La nominación la calidad de Felipe Chávez, principal novedad en la convocatoria de Manuel Barreto para jugar contra Chile. Su presente en la élite del fútbol europeo alimenta las esperanzas de la afición de cara a los desafíos futuros de la Bicolor.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.