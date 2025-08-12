El futbolista germano-peruano es titular en triunfo parcial del club bávaro en Suiza.
El futbolista germano-peruano es titular en triunfo parcial del club bávaro en Suiza.
Redacción EC
Redacción EC

se va ganando un espacio en el plantel profesional del , que está próximo a iniciar la competencia oficial en la siguiente temporada europea.

LEE TAMBIÉN: Felipe Vizeu, el ‘9′ brasileño elegido por Sporting Cristal: ¿Cómo negocia su salida con el Clube do Remo?

Este martes, el germano-peruano de 18 años fue titular en el amistoso ante Grasshopper en Suiza y alcanzó protagonismo en segundo gol bávaro.

MIRA: Diego Martínez, técnico de U. Católica de Ecuador: “Alianza Lima es un gigante. Creo que hay un futuro interesante en el Perú” | Entrevista

Luego de tomar un balón en propio campo, condujo con mucha categoría para asistir a su compañero Lennart Karl, quien luego envió un pase a Kusi-Asare para la segunda conquista de su club.

SEGUNDO GOL DEL BAYERN MÚNICH

Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.

Cabe mencionar que, pese a que juega en un alto nivel competitivo, no fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el último Sudamericano Sub 20.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC