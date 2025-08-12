Felipe Chávez se va ganando un espacio en el plantel profesional del Bayern Múnich, que está próximo a iniciar la competencia oficial en la siguiente temporada europea.
Este martes, el germano-peruano de 18 años fue titular en el amistoso ante Grasshopper en Suiza y alcanzó protagonismo en segundo gol bávaro.
Luego de tomar un balón en propio campo, condujo con mucha categoría para asistir a su compañero Lennart Karl, quien luego envió un pase a Kusi-Asare para la segunda conquista de su club.
SEGUNDO GOL DEL BAYERN MÚNICH
Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.
Cabe mencionar que, pese a que juega en un alto nivel competitivo, no fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el último Sudamericano Sub 20.
