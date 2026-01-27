Felipe Chávez fue convocado por primera vez por el Bayern Múnich para un partido de Champions League, luego de ser incluido en la nómina de 22 jugadores que viajarán a Eindhoven para enfrentar al PSV.

El club alemán publicó en sus redes la convocatoria donde aparece también Chávez, quien atraviesa un buen momento en la temporada. De esta manera, el peruano queda a la expectativa de sumar sus primeros minutos en la Champions, en lo que sería un paso importante en su aún corta carrera en Europa.

La convocatoria de Chávez no es casualidad ya que en los últimos partidos, el volante ha tenido participación tanto en la Bundesliga, como en la Youth League, torneo juvenil en el que jugó tres partidos y marcó dos goles. En la Bundesliga disputó dos encuentros con el primer equipo,

El duelo ante el PSV encuentra al Bayern Múnich ya clasificado a los octavos de final del certamen. Sin embargo, el compromiso tiene un valor adicional para el conjunto dirigido por Vincent Kompany, que viene de caer ante Augsburg.

La presencia de Chávez refleja la confianza del cuerpo técnico en su proyección y rendimiento reciente.