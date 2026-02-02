Es completamente oficial. Felipe Chávez fue anunciado como nuevo refuerzo del FC Colonia de la Bundesliga. El volante peruano salió del Bayern Munich con el objetivo de buscar continuidad y crecer futbolísticamente.

Mediante un video en redes sociales, el FC Colonia confirmó el préstamo de Chávez y le dio la bienvenida. “El centrocampista central ha sido utilizado ocho veces en la Liga Regional del Bayern y recogió los primeros minutos em la Bundesliga contra el Wolfsburg y Augsburg", se puede leer en la publicación.

🚨 Die aktuellsten News gibt’s in Köln am Büdchen 🗞️



Der FC leiht Felipe Chávez bis zum Saisonende vom FC Bayern II aus – und besitzt eine Kaufoption.



Hätzlich Wellkumme, Felipe! ❤️🤍#effzeh pic.twitter.com/9G2GtUtEdy — 1. FC Köln (@fckoeln) February 2, 2026

El préstamo será hasta el final de temporada y con opción de compra. El objetivo de Chávez, con 18 años cumplidos, es ganar continuidad en su nuevo equipo y consolidarse como un futbolista de nivel en el fútbol alemán.

Por su parte, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, indicó que Chávez es un jugador que ha sido buscado por varios equipos importantes, pero decidieron prestarlo al Colonia porque tienen un plan claro para su desarrollo.

“Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el Colonia y así dar el siguiente paso. Felipe es un futbolista realmente bueno con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro”, expresó el directivo.