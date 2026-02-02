Felipe Chávez debutó con Bayern Munich esta temporada. (Foto: Bayern Munich)
Redacción EC
Cuando parecía que estaba asentándose en el , un giro de 180º ocurrió para . El futbolista peruano dejará el conjunto bávaro para empezar una nueva aventura en el FC Colonia, que también disputa la Bundesliga.

Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, el Bayern acordó el préstamo de Felipe Chávez al FC Colonia con opción de compra. Así, el peruano empezará una nueva etapa en su carrera profesional.

La decisión de Chávez de ser prestado responde a un motivo: buscar mayores oportunidades de jugar y mostrarse. En el Bayern, el peruano era utilizado como pieza de recambio; pero en FC Colonia podría tener mayor continuidad.

Actualmente, su nuevo equipo se ubica en el puesto 10 de la Bundesliga y pelea por alejarse de la zona de descenso. Allí, Chávez podría ser una alternativa para darle otra dinámica al equipo y mejorar el juego.

Por ahora, el volante peruano aguarda la fecha de su debut y aprovechar las oportunidades para consolidarse como titular.

