El entrenador bávaro Vincent Kompany alineará al futbolista germano-peruano de 18 años.
El entrenador bávaro Vincent Kompany alineará al futbolista germano-peruano de 18 años.
Redacción EC
Redacción EC

, futbolista germano-alemán, tendrá la oportunidad de ser titular en el amistoso de pretemporada del equipo absoluto del este martes 12 de agosto ante Grasshopper de Suiza.

LEE TAMBIÉN: Franco Navarro sobre críticas por trabajar con su hijo: “En la selección trabajaba el hijo del preparador físico, el hijo de Gareca y no pasó nada”

A sus cortos 18 años ha destacado en la Champions League Juvenil, y el entrenador Vincent Kompany lo ha considerado entre los inicialistas para el mencionado encuentro.

Alineación del Bayérn Múnich

Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC