Felipe Chávez, futbolista germano-alemán, tendrá la oportunidad de ser titular en el amistoso de pretemporada del equipo absoluto del Bayern Múnich este martes 12 de agosto ante Grasshopper de Suiza.

A sus cortos 18 años ha destacado en la Champions League Juvenil, y el entrenador Vincent Kompany lo ha considerado entre los inicialistas para el mencionado encuentro.

Alineación del Bayérn Múnich

Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.