Felipe Chávez ya entrena con el FC Colonia

Felipe Chávez ya pisó el campo de entrenamiento del FC Köln (Colonia), marcando así su primer día de trabajo con el plantel profesional del cuadro alemán tras concretarse su llegada.

A través de información difundida desde el club, se confirmó que Chávez ya trabaja bajo las órdenes del comando técnico, en una jornada en la que se destacó su presencia como nuevo refuerzo y su rápida integración al grupo.

En contraste, se informó también que Fynn Schenten y Youssoupha Niang no participaron del entrenamiento del primer equipo. Ambos jugadores se sumaron a los trabajos de la categoría U19, ya que fueron considerados para el próximo compromiso del club en la UEFA Youth League, una decisión pensada en función del desarrollo deportivo de los juveniles.

Felipe Chávez da un paso importante en su carrera al iniciar entrenamientos con el primer equipo del Colonia, en un contexto que refleja la apuesta del club por el talento joven y la proyección a futuro.