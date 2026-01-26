El atacante peruano Fernando Pacheco fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Ironi Kiryat Shmona, club que compite en la Premier League de Israel, en lo que representa uno de los fichajes más llamativos del mercado de esa región.

El acuerdo firmado por Pacheco está establecido inicialmente hasta junio de este año, aunque incluye una opción de renovación hasta diciembre, dependiendo del rendimiento del jugador y de los objetivos deportivos del club.

Fernando Pacheco

En su nuevo equipo compartirá vestuario con el también peruano Adrián Ugarriza, quien ya milita en la institución.

El atacante llega al Ironi Kiryat Shmona en condición de agente libre, tras su salida de Sporting Cristal, club al que retornó en la temporada pasada buscando mayor continuidad.