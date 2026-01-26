Fernando Pacheco marcó el segundo gol en victoria de Cristal ante la U Católica de Ecuador. (Foto: Sporting Cristal)
Fernando Pacheco marcó el segundo gol en victoria de Cristal ante la U Católica de Ecuador. (Foto: Sporting Cristal)
Redacción EC
Redacción EC

El atacante peruano Fernando Pacheco fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Ironi Kiryat Shmona, club que compite en la Premier League de Israel, en lo que representa uno de los fichajes más llamativos del mercado de esa región.

El acuerdo firmado por Pacheco está establecido inicialmente hasta junio de este año, aunque incluye una opción de renovación hasta diciembre, dependiendo del rendimiento del jugador y de los objetivos deportivos del club.

Fernando Pacheco
Fernando Pacheco

En su nuevo equipo compartirá vestuario con el también peruano Adrián Ugarriza, quien ya milita en la institución.

El atacante llega al Ironi Kiryat Shmona en condición de agente libre, tras su salida de , club al que retornó en la temporada pasada buscando mayor continuidad.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC