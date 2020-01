Presentación oficial. Wilder Cartagena tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Godoy Cruz en la que habló muy bien del cuadro argentino, su felicidad por haber llegado a la Superliga argentina y las altas expectativas que tiene con el ‘Tomba’ para esta temporada. Eso sí, el volante de 25 años evitó hablar de su salida de Alianza Lima, pero confesó que todo este tiempo estuvo entrenando solo.

Cartagena terminó su vínculo contractual con Alianza Lima el pasado 31 de diciembre. Desde esa fecha, “he estado entrenando solo, no es lo mismo”, contó aunque señaló que está listo para jugar si el entrenador así lo desea. El torneo platense arranca este fin de semana.

Pero lo que sí aclaró es que tras dejar el club victoriano, no dudó de jugar en el ‘Tomba’. "Cuando salió la propuesta de venir a la Superliga, no la dudé y le dije a mi representante que viniéramos. Me gusta mucho el fútbol argentino y me habían comentado lo lindo que era el club”, idnicó.

El también volante de la selección peruana confesó, además, que “Mis expectativas mejoraron apenas llegué al club. Me han tratado muy bien y esperan mucho de mí. Eso me motiva aún más para dar todo".

Godoy Cruz tendrá un difícil reinicio en la Superliga argentina pues enfrentará a River Plate, líder del torneo y que buscará su segunda victoria consecutiva ante el nuevo equipo del peruano Wilder cartagena quien vería el partido desde las tribunas.

TE PUEDE INTERESAR