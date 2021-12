Conforme a los criterios de Saber más

El mundo Boca vivió un día movido y dos futbolistas peruanos fueron los protagonistas. Luego de empatar el martes por la noche ante Newell’s y complicar sus chances de clasificación a la Libertadores 2022 por la Liga Profesional de Argentina -debe ganar las dos fechas que le quedan y esperar otros resultados, aunque también está la posibilidad de acceder ganando la final de la Copa Argentina-, medios que cubren a club informaron que Carlos Zambrano cometió un acto de indisciplina junto a los colombiano Edwin Cardona y Sebastián Villa. Horas después informaron que el ‘Xeneize’ estaría interesado en Christian Cueva.

De acuerdo al periodista Martín Acosta de TNT Sports, el propio Juan Román Riquelme, ídolo y segundo vicepresidente de la institución de La Rivera, llamó personalmente a ‘Aladino ’ para mostrarle su interés de contar con él para la siguiente temporada. La idea de Juan Román sería juntarlo con Paolo Guerrero, otro que suena fuerte para reforzar al cuadro azul y oro.

El Comercio pudo conocer que la intención sí es real, aunque no parece ser tan fácil como se cree. Christian, que está disfrutando unas pequeñas vacaciones en España, tiene contrato hasta 2023 con Al Fateh de Arabia Saudí y su presente es bueno. Es querido y se siente cómodo jugando al otro lado del mundo.

El peruano llegó al Al Fateh a inicios de año y desde el primer momento fue pieza fundamental para el técnico blega Yannick Ferrera. En su primera temporada marcó ocho goles, más que cualquier otra campaña en su carrera. Y ahora lleva tres tantos. De hecho, anotó en el último partido de su club.

“Edwin Cardona prácticamente no continuará porque se le vence el préstamo con Tijuana. La opción de compra es de cinco millones de dólares y si bien no se duda de su calidad hay aspectos extrafutbolísticos del colombano que no conforman. Entonces el apuntado es Cueva. Aunque eso también dependerá de que el Zenit envíe una oferta concreta por Sebastián Villa. Con ese dinero y el de otra venta, pero principalmente con el de Rusia, lo irían a buscar”, nos comentó el periodista argentino, Gustavo Pereira, de Mundo Xeneize Radio.

Boca y el presente opuesto de los peruanos en el club

Boca Juniors viene teniendo un 2021 para el olvido. Eliminados polémicamente de la Copa Libertadores y viendo a River Plate, su máximo rival, campeón de Argentina. Los xeneizes tienen dos chances para hacerse presente en la próxima Copa: por la liga (están sextos a un punto de la zona de clasificación por lo que deben ganar los dos partidos que restan y esperar otros resultados) y la Copa de Argentina (jugarán la final ante Talleres o Godoy Cruz).

El mal presente deportivo no tiene nombres propios, pero Carlos Zambrano no la pasa bien. El defensor perdió el puesto en el once titular y, según medios argentinos, fue parte de un acto de indisciplina que, de confirmarse, podría costarle caro.

El actual director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, contó en una entrevista en Argentina curiosos anécdotas de su carrera como futbolista, siendo la más recordada por él sobre aquella vez que el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar intentó asesinarlo cuando defendía los colores del América de Cali. (Fuente: América TV)

La otra cara de la moneda es Luis Advíncula. ‘Lucho’ llegó a la institución azul y oro en julio de este año y, aunque le costó un poco asentarse, hoy vive un buen presente futbolístico. Es titular y tiene buenos rendimientos.

Con Carlos y Luis, son once los peruanos que vistieron la camiseta de Boca. Los dos se suman a la lista conformada por Víctor Benítez, Miguel Loayza, Julio Meléndez, Walter Ormeño, Carlos Gómez Sánchez, Héctor Bailleti, Luis La Fuente, Ñol Solano y José Pereda. ¿Paolo Guerrero y Christian Cueva también lo harán? Eso se definirá en las próximas semanas.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Sofía Mamani consiguió la primera presea dorada de la delegación peruana en la prueba de 10k de atletismo en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali Valle 2021. (Fuente: América TV)