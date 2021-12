Conforme a los criterios de Saber más

La Major League Soccer (MLS) se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los jugadores peruanos. Y es que la mayoría viene rindiendo de la mejor manera. A pesar de ello, son pocos los representantes de Perú que han podido ganar esta liga. Alexander Callens tendrá la chance de disputar la final del torneo norteamericano con el New York City.

Es un momento histórico para Alexander Callens y su equipo. Es la primera vez que el New York City disputará la final de la MLS a lo largo de su corta historia. El cuadro celeste se enfrentará al Portland Timbers de Andy Polo, quien quedó fuera por lesión.

Alexander Callens llegó en el 2017 al New York City y nunca había podido ganar ni la Conferencia Este. Hasta que llegó esta temporada donde todo le está yendo de maravillas al central peruano. Es titular y figura de su equipo.

Este sábado 11 de diciembre, fecha de la final de la MLS, otro jugador peruano podría tener en su palmarés este título norteamericano. Hasta la fecha solo uno tuvo la oportunidad de ganar el título norteamericano.

-EL ÚNICO CAMPEÓN-

A pesar de la gran presencia de jugadores peruano en la MLS, solo uno ha podido consagrarse como campeón del torneo. Recordemos que este torneo se fundó en 1993 y era requisito indispensable de la FIFA para que Estados Unidos pueda albergar el Mundial de 1994.

La primera temporada de la MLS recién se jugó en 1996. Waldir Sáenz fue el primer peruano en disputar esta liga. El delantero jugó la temporada de 1998 con el Colorado Rapids. Sin embargo, no pudo llegar a la final.

Waldir Sáenz, en Colorado Rapids de Estados Unidos. (Difusión)

A lo largo de todos estos años, Raúl Ruidíaz es el único jugador peruano que ha ganado el título de la MLS. La ‘Pulga’ lo hizo en el 2019 donde no solo fue campeón también goleador y figura de su equipo con 15 goles. Mientras, vale agregar que el año pasado el Portland con Andy Polo ganó la MLS is Back, el torneo relámpago oficial que se realizó en contexto de la pandemia.

Raúl Ruidíaz, además, es el peruano que más finales ha disputado en la MLS. Lo hizo en el 2019 (campeón) y en el 2020 donde perdió la final ante Columbus Crew por 3-0. Andy Polo se hubiese sumado a esa lista; sin embargo, el atacante se perdió la temporada por una fuerte lesión.

​Raúl Ruidíaz se consagró campeón de la MLS con el Seattle Sounders (VIDEO)

Andy Polo jugó la final de la MLS en el 2018. El ex jugador de Universitario fue titular, pero no pudo hacer mucho porque el Portland Timbers perdió 2-0 ante el Atlanta United FC. Luego no hay más presencia de peruanos en esta instancia del torneo norteamericano.

En 2020, el Portland Timbers con Andy Polo ganó el torneo “MLS is Back”. Esta competición se realizó luego de la paralización de la liga regular por la pandemia de la COVID-19. El equipo del ex Universitario derrotó al Orlando City de Pedro Gallese por 2-1. Sin embargo, no pudo repetir esa campaña en la reanudación de la MLS.

Primeros peruanos

Cabe resaltar que antes que existiera la MLS, se disputaba la North American Soccer League (NASL). A esta liga llegaron estrellas del fútbol en sus últimos años de carrera como Pelé, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer.

Ramón Mifflin jugó en el Cosmos desde 1975 al 1978. (Foto: Twitter).

A esa lista se le suma Ramón Mifflin, el peruano que llegó al New York Cosmos en 1975 por pedido de Pelé. El ‘Cabezón’ logró dos títulos de la NASL en la temporada 1977 y 1978. También jugó el Los Angeles Aztecs, pero en aquel club no ganó nada.

Teófilo Cubillas es otro de los peruanos que jugó en la NASL. El ‘Nene’ fue una de las estrellas del torneo. Jugó 5 temporadas por el Fort Lauderdale Strikers, de 1979 a 1983. Lamentablemente no pudo ganar ni un solo título. Jugó la final de 1980 donde perdió 3-0 ante el New York Cosmos.

Teófilo Cubillas, en Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos. (Difusión)

