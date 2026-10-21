El centrocampista ítalo-peruano, Francesco Andrealli, fue titular, capitán y dio una asistencia clave en la histórica victoria del Como 1907 Sub-19 por 2-1 ante el Manchester United, en un partido válido por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Youth League.

El jugador de 19 años, disputó la totalidad de los 90 minutos liderando el mediocampo del equipo italiano frente a la cantera del club inglés, en un partido peleado donde el equipo italiano pudo quedarse con la victoria y sumar de a tres en la UEFA Youth League.

Anteriormente, Andrealli ya había registrado otras asistencias destacadas con la escuadra juvenil del Como en el Campeonato Primavera de Italia.

Su progresión en las categorías inferiores le permitió firmar su primer contrato profesional con la institución a principios de año, manteniéndose en la órbita de las selecciones juveniles y sparrings de la selección peruana.