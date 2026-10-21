Por Redacción EC

El centrocampista ítalo-peruano, Francesco Andrealli, fue titular, capitán y dio una asistencia clave en la histórica victoria del Como 1907 Sub-19 por 2-1 ante el Manchester United, en un partido válido por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Youth League.

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