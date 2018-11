Gabriel Heinze “explotó” por el trato de la FPF con Vélez en la convocatoria de Abram

Vélez Sarsfield quería contar con la presencia de Luis Abram para el duelo ante San Lorenzo, por la Superliga Argentina. Luego de ese duelo, el defensor incaico quedaba libre para acudir al llamado de la selección peruana.

Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol no quiso acceder a las peticiones del presidente de Vélez Sarsfield, por lo que Luis Abram tuvo que viajar a Lima, dejando en problemas al 'Fortín'.

El partido culminó cero a cero; un resultado bastante positivo para ambas escuadras. Pero Gabriel Heinze quedó fastidiado, más que nada por la ausencia de Luis Abram.

El entrenador de Vélez Sarsfield quedó muy mortificado por la ausencia de Luis Abram. En plena conferencia emitió un enunciado contundente que generó asombro entre los periodistas. (Video: ESPN)

"Tengo una tristeza muy grande. No voy a decir nada porque uno siente una gran impotencia. No respetaron un carajo el trabajo que hacemos. No quiero decir más nada porque no quiero opacar el gran trabajo que hicieron estos chicos", dijo el estratega de Vélez Sarsfield en conferencia de prensa.

Luis Abram, por su parte, se integró a los entrenamientos de la selección peruana sin decir absolutamente nada al respecto del tema. Su objetivo, por ahora, es ser titular en uno de los dos amistosos internacionales (Ecuador / Costa Rica).