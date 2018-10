Gallese, segunda opción en Boca Juniors: xeneizes analizan fichar a portero boliviano

Cuando parecía de que Pedro Gallese tenía todo preparado para asumir un nuevo reto en Boca Juniors, apareció la opción del guardameta boliviano Carlos Lampe.



Diversos medios argentinos como FOX Sports, TNT Sports y TyC Sports informaron que la directiva de Boca Juniors se habría interesado por Carlos Lampe, dejando de lado momentáneamente la opción de incorporar a Pedro Gallese.



Leandro 'Tato' Aguilera, periodista que cubre las incidencias de Boca Juniors en TyC Sports, reveló que el presidente de Huachipato tuvo un diálogo con los dirigentes de Boca Juniors por la situación de Carlos Lampe.



En relación al tema, el propio '1' de Bolivia aclaró que no conoce nada al respecto, pero que siempre tiene la ilusión de llegar a un club enorme como Boca Juniors.



“La verdad que no sé nada. Me agarraron desprevenido, de sorpresa. No tengo idea. Pero sería muy lindo que se pudiera dar. (…) Sigo mucho su fútbol [el argentino], y más a Boca Juniors. Sé el presente que tiene y su magnitud como club”, dijo Carlos Lampe en una entrevista con el programa "Halcones y Palomas" de TNT Sports.



El sábado 06 del presente mes se cierra el libro de traspasos en Argentina. Antes de esa fecha, Boca Juniors debe saber qué portero fichará hasta fin de año. Ayer era prioridad Pedro Gallese; hoy se asoma Carlos Lampe. Un poco más atrás aparece Mariano Barbosa, suplente en el Villarreal CF.