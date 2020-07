“No te olvides de mí”, decía George Forsyth en su despedida. No era un texto dramático, tampoco lo decía entre lágrimas. Todo lo contrario, la alegría reinaba en su rostro. Era agosto del 2007 y el portero de solo 25 años festejaba su partida hacia el fútbol italiano. El mensaje era para ‘Chemo’ del Solar, en ese momento técnico de la selección peruana.

Alianza lo vendió al Atalanta de Bérgamo –que cumplía su centenario- en una negociación de 400 mil soles y Forsyth firmó un contrato por tres años. Era su segunda oportunidad en el extranjero, luego de estar en el segundo equipo del Borussia Dortmund entre el 2002-2003, donde compartió entrenamientos con Jens Lehmann en el primer plantel.

El Atalanta actualmente es el equipo sensación del fútbol europeo. Marcha segundo en la Serie A, a siete puntos de la Juventus aun cuando faltan cinco jornadas por disputarse. Además, con un total de 94 goles, apunta a lograr el récord que alcanzaron el Milan y el Inter en 1950-51 con un total de 107 tantos, mientras la Juve logró 103. El máximo registro está un poco más lejos, con los 15 goles del Torino en 1947-48.

El cuadro de Bérgamo ya está clasificado a los cuartos de final de la Champions League donde enfrentará en agosto al PSG. De la mano del ‘Papu’ Gómez y con los goles de Duván Zapata, este cuadro de la ciudad más afectada por el coronavirus en Europa, le está dando un gran alegría a su pueblo.

¿Cómo llegó Forsyth al Atalanta?

Como el mismo Forsyth lo explicó, el cuadro de Bérgamo había vendido a su arquero titular Alex Calderoni, de 31 años en ese momento, y cedió a su tercer arquero Andrea Ferrari, de 20, por lo que se quedó solo con un jugador para ese puesto. Para cubrirse lograron el préstamo de Ferdinando Coppola, portero del Milan, y la contratación del arquero nacional.

Forsyth venía de ser campeón con Alianza Lima en el 2006, de jugar unos amistosos con Perú en el 2007 y de ser parte de la Copa América de ese año en Venezuela.

Apenas llegó, en agosto del 2007, logró ser titular en algunos amistosos, pero no llegó a atajar en la Serie A ya que Coppola era dueño del arco. Hasta marzo del 2008 no había logrado jugar un partido oficial.

La razón, el propio arquero también lo explico. Apenas un par de meses después de llegar sufrió una lesión en los meniscos que lo obligó a operarse. “El problema fue que tuve una molestosa lesión en los meniscos que arrastraba desde el 2006. Me tuve que operar otra vez al mes y medio de llegar a Bérgamo, pasé dos meses parado”, explicó en una entrevista para El Comercio.

“Loco”, le llamaban los hinchas del Atalanta -Juan Vargas estaba en el Catania, quizás por eso el apodo-, y el portero contaba que le costaba un poco la adaptación al fútbol italiano, al cual consideraba como las mejores escuelas de arquero del mundo”.

Solo logró atajar un partido oficial, en la Copa Italia ante Ascoli, pero tenía actividad en el equipo de Reserva, y curiosamente estuvo exactamente un año en Italia. Viajó para unirse al Atalanta un 7 de agosto del 2007 y el 9 de agosto del siguiente año aterrizaba en Lima para volver a atajar por Alianza Lima a préstamo. Aseguró que en Atalanta adquirió “la madurez que antes no tenía”.

Su único partido

Aquel partido que logró disputar con el primer equipo fue por la tercera ronda de la Copa Italia, un 29 de agosto del 2007. El Atalanta visitó al Ascoli con un equipo mixto en el que era el debut de Forsyth. Sin embargo, pese a ser su primer partido, el recuerdo no terminó siendo bueno ya que perdió 2-1 con un tanto en el último minuto del tiempo extra. A los 121′ de juego vio caer su valla y quedó fuera del torneo.

Di Donato abrió el marcador para Ascoli en el minuto 38, lo empató Padoin a los 51. Con el 1-1 se fueron al tiempo extra, donde Soncin logró el tanto de la victoria para los locales en el minuto 121 luego de un balón parado. Pero Forsyth fue protagonista en varios pasajes del encuentro.

Esto recuerda el portal italiano “Sportpiceno.com” de las intervenciones del peruano en aquel partido.

En el gol de Di Donato, Forsyth sale como todo sobre Maniero, pero el joven se la toca a un costado para que el ex Arsezzo tirara a portería.

El partido estaba vivo, como lo demuestra la gran intervención de Forsyth sobre Belingheri

¿Quién decide el partido? Andrea Soncin, siempre él, cuando todos estaban imaginando los tiros desde el punto penal.

Soncin hizo que los cerca de cinco mil fanáticos salten sobre el final al definir por sobre la cabeza del debutante Forsyth.

Esos fueron los 121 minutos de Forsyth en el primer equipo del Atalanta. No pudo avanzar a octavos y luego llegaría una lesión, una para… y el retorno al Perú para volver a vestir la casaquilla blanquiazul.

El portal Calcioatalanta.it recordó el pasado 20 de junio el cumpleaños 38 del portero. “Con el Atalanta solo obtuve presencia en la Copa Italia en el partido que perdió contra Ascoli después del tiempo extra”, recordaron de él.

Anécdota con Gigi

El portero nacional era suplente en el Atalanta y viajaba a todos los partidos del cuadro y en una ocasión le tocó enfrentarse a la Juventus de Gianluigi Buffón . Forsyth estaba maravillado con ver a uno de sus ídolos y pensó en intercambiar las camisetas.

Al finalizar el encuentro, George se acercó a Gigi y le entregó su camiseta y guantes, a la espera de que el portero italiano correspondiera el gesto, pero ya tenía comprometido entregársela a otro jugador.

“En el partido de vuelta no me acerqué más para no hostigarlo. Lo dejé ahí nomás, pero acabando el partido Buffon fue solo al vestuario para dejarme su camiseta y los guantes. Imagínate lo grande que es”, contó años después el portero.

La selección

El portero logró atajar siete partidos en la selección peruana, tres de ellos antes de su pase al Atalanta. Con Julio César Uribe jugó en tres amistosos. Luego fue parte de dos amistosos en el 2008, ya con Chemo en el banco. Seis años después reapareció en los amistosos ante Suiza y Qatar, en el año que estuvo Bengoechea al mando (2014).

Ahora, el actual alcalde de La Victoria está totalmente alejado del fútbol, aunque no deja de seguirlo. Su hinchaje por Alianza se mantiene y sigue la actualidad del club porque es uno de los acreedores.

