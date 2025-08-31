El futuro de Gianluca Lapadula parece estar más fuera que dentro de Speiza, su actual equipo. El delantero ítalo-peruano no fue convocado para el partido del sábado contra Unione Sportiva Catanzaro 1929, por la fecha 2 de la Serie B, pese a que ya está recuperado de su lesión al tobillo.

Más allá de que recientemente dejó atrás ese problema físico, la razón de su ausencia pasaría por un tema deportivo y de confianza del cuerpo técnico. Es más, el ‘Bambino’ había extendido su contrato hasta junio del 2027 y se redujo el sueldo para quedarse en el equipo.

Bajo ese panorama, apareció un ‘salvavidas’ para Lapadula. Marco Verratti, copropietario del Pescara, se refirió a la posibilidad de que el ítalo-peruano regrese al equipo donde fue figura y consiguió el ascenso hace 10 años.

"Sin duda que todos tenemos buenos recuerdos de Lapadula. Sigue siendo un grandísimo jugador. Si hay algo que podemos hacer para reforzar al equipo, ese es nuestro objetivo. Queremos ser primeros, así que, si podemos hacer algo, sin duda se haría”, expresó Verratti en ‘Rete8′.

El exfutbolista reveló que mantiene contacto con Lapadula. "También hablo a menudo con él y sé lo que ha hecho por Pescara. Sigue muy unido al club y ya veremos en los últimos días del mercado de fichajes”, precisó.

Como se sabe, Lapadula tampoco fue convocado por la selección peruana para esta fecha doble de Eliminatorias. Su presente está en recuperar su mejor estado físico y gozar de continuidad en su equipo.

