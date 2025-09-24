Gianluca Lapadula marcó su primer gol en la temporada, en el empate 2-2 de su club Spezia Calcio, ante Parma por los dieciseisavos de final de la Copa Italia.
El delantero peruano ingresó a los 57 minutos de juego con el resultado en contra y salvó a su equipo de la derrota en el tiempo regular.
Lamentablemente para los intereses del club del ítalo peruano, Spezia cayó por 4-3 en la ronda de penales.
Sin embargo, el gol de Lapadula es más que importante para un jugador que no ha tenido la continuidad deseada, producto también de las lesiones.
