El delantero peruano ingresó a los 57 minutos de juego, y salvó de la derrota a su club en los minutos finales del encuentro.
El delantero peruano ingresó a los 57 minutos de juego, y salvó de la derrota a su club en los minutos finales del encuentro.
Redacción EC
Redacción EC

marcó su primer gol en la temporada, en el empate 2-2 de su club Spezia Calcio, ante Parma por los dieciseisavos de final de la .

LEE TAMBIÉN: Hernán Barcos: “La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar”

El delantero peruano ingresó a los 57 minutos de juego con el resultado en contra y salvó a su equipo de la derrota en el tiempo regular.

MIRA EL GOL DE LAPADULA

Lamentablemente para los intereses del club del ítalo peruano, Spezia cayó por 4-3 en la ronda de penales.

Sin embargo, el gol de Lapadula es más que importante para un jugador que no ha tenido la continuidad deseada, producto también de las lesiones.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC