Contra reloj. Gianluca Lapadula ha sido uno de los nombres que más se ha pronunciado en el presente mercado de fichajes en Europa. Su grandiosa Copa América con la selección peruana lo revalorizó de tal manera que clubes de Turquía, Escocia, Francia, Inglaterra y del propio Italia preguntaron por sus servicios con miras a la temporada 2021/22.

Además, el hecho de que el Benevento vaya a jugar la Serie B (Segunda División) no es algo que esté en los planes del ‘Bambino de los Andes’, por lo que una salida se presenta como la decisión ideal para seguir compitiendo al más alto nivel. No obstante, hasta el momento no se ha concretado ningún acercamiento.

Esta situación viene generando incomodidad en el conjunto italiano, por lo que le habría puesto una fecha límite a Gianluca Lapadula y a su representante para poder definir su situación.

“Quisiéramos cerrar el tema de Gianluca Lapadula antes de los últimos días del cierre del mercado de fichajes. No queremos quedarnos sin tiempo para elegir otras alternativas. Si hay alguna transferencia eventual debería materializarse en esta semana”, dijo Oreste Vigorito, presidente del club, al portal ‘Tuttomercato’.

La fecha establecida sería este viernes 20 de agosto (el cierre de fichajes en Europa es el 31) para poder concretar su llegada a otro equipo o, en todo caso, quedarse en Benevento y cumplir con su contrato, dado que firmó hasta junio del 2023.

Cabe mencionar que la Sampdoria, Udinese y Fiorentina son las escuadras que vienen siguiendo de cerca a Gianluca Lapadula y que tienen más chances de ficharlo.

Precio que piden por Lapadula

Benevento, consciente de que ‘Lapagol’ obtuvo mucho valor en el torneo continental disputado en Brasil, exige alrededor de 5 millones de euros para dejarlo marchar. Una cifra que no ha sido aceptada por ninguna de las instituciones interesadas al considerarla muy alta para un jugador de 31 años de edad.

