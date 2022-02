Gianluca Lapadula fue uno de los temas a los que refirió el reciente domingo el entrenador de Benevento, Fabio Caserta, luego de que el equipo se reencuentre con la victoria tras cinco jornadas. Fue un 1-0 a costa del Cittadella, por la fecha 24 del torneo, otra vez sin el delantero peruano.

“Lapadula debe aclarar su posición con respecto al club, porque el club tiene que decidir junto con él si decide volver de vuelta al grupo. Las evaluaciones técnicas las haré más tarde”, declaró el italiano en conferencia de prensa sobre el ‘Bambino’, quien no es considerado para jugar desde hace siete cotejos.

“En este momento el objetivo principal es el partido de hoy y me he centrado en esto. Ya veremos, luego de la reunión que tuvo el presidente con el jugador. Esperaré las decisiones del presidente, eso es lo que más importa”, añadió Caserta, quien en las primeras semanas de enero reveló que Lapadula no quería jugar más por el equipo.

De acuerdo al preparador de Benevento, el delantero, tras el periodo de descanso por la celebraciones de Navidad y Año Nuevo, le comunicó que no tenía intención de participar en los partidos. Días después, el entorno de Lapadula desmintió la afirmación, aunque no fue tomado en cuenta en los juegos posteriores.

Todo eso desencadenó en un problema e incluso se llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Milán y, según La Gazzetta dello Sport, su caso que debía resolverse el 14 de febrero se pospuso para este 21. En una señal de que su situación se solucionaría, el periodista Gianluca Di Marzio informó hace poco que Lapadula reincorporaría a los entrenamientos.

Lapadula ha jugado 15 partidos en la presente temporada de la liga de ascenso de Italia y ha marcado 10 goles, ubicándose en el tercer puesto de la tabla de máximos artilleros del campeonato. Más allá del registro individual, el objetivo no es otro que conseguir volver a la Serie A. Para ello, ‘Lapagol’ podría ser clave para Benevento.