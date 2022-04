La inactividad de Gianluca Lapadula en Benevento parecía que podía terminarse este lunes. Sin embargo, ello no podrá suceder. Si bien el delantero peruano hizo el viaje con la delegación del equipo a la provincia de Údine para jugar contra Pordenone, finalmente el ‘Bambino’ no fue incluido en la lista final para el compromiso pactado para las 8:00 a.m. (hora peruana).

El nombre de Lapadula en la relación de 24 futbolistas que compartió el cuadro italiano el domingo encendió una luz de esperanza de verlo otra vez en la cancha. No obstante, causó sorpresa que el atacante no aparezca ni entre los suplentes en la nueva publicación de la entidad en redes sociales.

Ya contando con este, son cinco partidos los que se pierde Gianluca Lapadula en el ‘Giallorossi’. Antes, el exintegrante de AC Milan, Genoa, Lecce, Pescara, entre otros, no fue considerado para los cotejos frente a Pisa, Reggina, Vicenza y Cosenza.

La lista de titulares y suplentes de Benevento para partido ante Pordenone.

Lapadula, que tuvo inconvenientes con la directiva de Benevento y ello lo marginó del equipo principal durante varias semanas, ha participado en veinte partidos de la presente temporada de la liga de ascenso de Italia y ha anotado diez goles.

La última vez que el ‘Bambino’ jugó por Benevento fue el 19 de marzo, ante Frosinone. Aquel día, el peruano fue suplente e ingresó al minuto 60, cuando su equipo ya perdía 2-0, resultado que se mantuvo hasta el final.

El cuadro de los ‘Brujos’ llegó al duelo contra Pordenone, con 60 puntos, en la quinta posición. El objetivo no es otro que conseguir un cupo para volver a la Serie A. Los próximos rivales del conjunto en el que milita Lapadula son Ternana, Monza y SPAL.