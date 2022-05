Gianluca Lapadula continúa generando preocupación en territorio nacional por su falta de minutos en el Benevento de la Serie B de Italia, sobre todo a pocas semanas del repechaje que jugará la selección peruana rumbo al Mundial Qatar 2022. En esa línea, Nolberto Solano analizó el presente de ‘Lapagol’ en una reciente entrevista.

“Es una relación que parece que está rota con Lapadula. Es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño”, comenzó diciendo el asistente técnico de la ‘Bicolor’.

“Él es un jugador de selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico”, añadió en diálogo con TV Perú Deportes.

Cabe mencionar que Gianluca Lapadula no juega un partido oficial con Benevento desde el 19 de marzo del presente año. En las últimas jornadas de la Serie B viene siendo considerado en la convocatoria por su DT Fabio Caserta, pero no en la lista final.

REPECHAJE MUNDISLITA: CUÁNDO JUEGA PERÚ

La fecha programada para el duelo decisivo de la selección peruana es el 13 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium de Doha. La hora de inicia será la 1:00 p.m. de Lima.