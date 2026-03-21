Después de dos meses y medio: Gianluca Lapadula volvió a jugar con Speiza en la Serie B.

Volvió a las canchas. Luego de dos meses y medio, Gianluca Lapadula reapareció en los campos de juego con Speiza en la Serie B. El ‘Bambino’ íngresó en los últimos minutos en la derrota por 3-1 de su equipo ante Juve Stebia.

Pasaron 70 días para que Lapadula vuelva a vestirse de corto y tenga actividad competitiva. Ingresó al minuto 85 para darle peso ofensivo a su equipo, aunque no tuvo mayores oportunidades para recortar la distancia en el marcador.

Lapadula se mostró participativo, pero falto de ritmo. Se ha perdido 12 partidos en la Serie B y ahora busca sumar minutos poco a poco. Eso sí, Speiza está en zona de descenso y necesita sumar puntos a falta de seis jornadas para el final.

El delantero de 36 años no pasa un buen presente, aunque su regreso es un punto de partido para mantenerse en actividad competitiva. Lapadula tiene contrato con su club hasta junio del 2027; sin embargo, en caso de descender, el jugador podría optar por otras opciones.

Aunque hoy es una remota posibilidad, Lapadula podría ser considerado en su momento por la selección peruana. Eso sí, dependerá de cómo esté en los próximos meses y de la aprobación de Mano Menezes.

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