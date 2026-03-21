Resumen

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Después de dos meses y medio: Gianluca Lapadula volvió a jugar con Speiza en la Serie B.
Después de dos meses y medio: Gianluca Lapadula volvió a jugar con Speiza en la Serie B.
Por Redacción EC

Volvió a las canchas. Luego de dos meses y medio, Gianluca Lapadula reapareció en los campos de juego con Speiza en la Serie B. El ‘Bambino’ íngresó en los últimos minutos en la derrota por 3-1 de su equipo ante Juve Stebia.

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