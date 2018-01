En las últimas 24 horas, el nombre del futbolista peruano Gino Guerrero se encuentra en boca de todos por el presunto abuso sexual hacia una menor de 15 años.



Los últimos informes apuntan a que Gino Guerrero, en presunto estado de ebriedad, cometió un acto de violación contra la adolescente. La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor.



La justicia paraguaya ordenó captura inmediata para el delantero nacional; aunque este señaló, horas más tarde, mediante un abogado que se pondrá a derecho.



En medio de este gran problema aparecieron tres personajes (dos de ellos ligados a la menor) en donde aseguran que la relación fue consentida. En ese mismo sentido apoyaron a Gino Guerrero y clamaron por su inocencia.



"Él [Gino Guerrero] no sabía la edad de nena. Estaban comiendo un poco de asado. Estaban compartiendo cuando ella lo besó y en un descuido de los dueños de casa él se fue al baño a cepillarse los dientes y ella lo sigue. Los dueños sospechan que no estaban ahí [en la reunión] y se van y tocan la puerta [del baño] y ella misma es la que dice que está ocupado. Si fuera una violación ella hubiera gritado. Luego de los golpes de los dueños salieron del baño", indicó un familiar de la joven en diálogo con el programa 24 horas de la cadena SNT.



También señaló que la muchacha siempre ha estado envuelta en este tipo de escándalos. "No fue un abuso. Ella frecuenta problemas así. Ella no se hace respetar. Ella es la que quiso. Sí, es menor lo aceptamos, pero esta mal porque ella dice que fue una violación".



Por otro lado, una allegada a la chica respaldó la primera versión. Aseguró que el acto sexual fue consentido y que Gino Guerrero desconocía de su edad.



"Ella tiene que aceptar y tiene que admitir, porque lo buscaba y lo buscaba, lo agarró y lo besó. Entraron al baño y ahí empezó todo. Fue con consentimiento. Sí, ella es menor por no aparenta. Cada vez que ella y su familia vienen crean este tipo de inconvenientes. Que se haga justicia para Gino", enfatizó.



La última persona, que es un conocido de Gino Guerrero y lo llevó a la cena del barrio Capellanía, rechazó tajantemente un intento de soborno de cinco mil dólares hacia la afectada. Esa versión fue difundida por el hermano luego de ser entrevistado.



"Eso es totalmente falso. Me duele en el alma que la imagen de Gino Guerrero sea manchada de esta manera porque la familia que está haciendo esto no sabe el daño que le hace a la familia que está aquí y en Perú. Yo fui testigo presencial de los hechos y yo vi cuando pasaron las cosas. Toqué la puerta dos veces y la chica dijo 'ya salgo, está ocupado'. En ningún momento gritó. La chica cuando salió del baño lo hizo normal. Estoy 100% que fue con consentimiento de ella. Gino Guerrero no sabía que tenía 15 años", puntualizó.



Por el momento, Guaraní le otorgó un permiso especial para que pueda presentar resolver su caso ante las autoridades. La rescisión es una teoría que ha rondado en la cabeza del presidente Juan Alberto Acosta, pero no descartó un reemplazo para el joven artillero nacional.

