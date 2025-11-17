Alfonso Barco sorprendió a todos en el Emelec vs. Liga de Quito. A los 4′, el volante peruano pisó el área para pegarle en primera y colocar el 1-0 para el ‘Bombillo’, por las semifinales de ida de la Copa Ecuador. Tras un tiro de esquina, ‘Fonchi’ estuvo al borde del área esperando el balón. El centro le llegó justo para su pierna derecha y el mediocampista no dudó en conectar la pelota para desviar la trayectoria. La jugada sorprendió a Alexander Domínguez, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su arco.

¡GOOOL DE EMELEC!



Alfonso Barco le pegó de primera y marcó el 1-0 contra Liga de Quito.#CopaEcuadorEnDSPORTS



Presentado por Banco Manabí, todo lo que quieres pic.twitter.com/SgCZgXILpw — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) November 18, 2025