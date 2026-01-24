Bassco Soyer continúa inflando redes en Europa. El futbolista peruano apareció para anotar un nuevo golazo con Gil Vicente en el partido contra SC Farense, por la Liga Liga Revelação de Portugal.

La jugada ocurrió casi al final del primer tiempo, cuando Gil Vicente caía 1-0. Soyer participa en la jugada, descarga con un compañero y este le devuelve el balón casi al borde del área.

Desde allí, Soyer controló la pelota, se perfiló para su derecha y sacó un remate esquinado que batió al arquero rival. El empate 1-1 tuvo el sello del futbolista peruano, quien ya suma seis goles en su primer temporada en Portugal.

Pese a la acción y el reconocimiento de sus compañeros, Gil Vicente cayó 3-1 de visita y se fue con las manos vacías. Eso sí. Soyer continúa en racha: lleva cuatro goles en cuatro partidos y se ha consolidado en el equipo.

