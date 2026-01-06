¡Del Perú para el mundo! Felipe Chávez marcó su primer gol con el Bayern Múnich en la victoria por 5-0 ante RB Salzburgo en el duelo amistoso este martes 6 de enero.

El futbolista peruano alemán tuvo un gran inicio del 2026. Ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Raphael Guerreiro y marcó su primer gol con el primer equipo del conjunto ‘bávaro’.

Con solo 37 minutos en el campo (fue sustituido en el minuto 82), el peruano-alemán demostró que puede ser una pieza de recambio en el esquema de Vincent Kompany.