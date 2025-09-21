Joao Grimaldo está encontrando su mejor versión en el Riga FC de Letonia. Por la fecha 30 de la Virsliga, el torneo de primera división letón, el peruano marcó un gol en la remontada de su club por 3-2 ante el Jelgava.

El extremo nacional es una de las figuras del Riga esta temporada con cuatro goles y nueve asistencias, por lo que ya no es una novedad que se haga presente en el marcador. En un duelo intenso, en el que el visitante empezó ganando con un gol de Filip Hasek (50′), apareció Grimaldo a los 56′ para poner el empate.

El exSporting Cristal recibió un pase del senegalés Meïssa Diop, encaró para su pie derecho y cruzó su remate para dejar parado al arquero rival. Fue el 1-1 momentáneo. Luego vino la remontada del Riga FC con goles de Reginaldo Ramires (63’) y el letón Marko Regža (75’). En tiempo agregado, Hasek volvió a descontar para los visitantes.

Mira el gol de Joao Grimaldo:

56’ VĀĀĀRTI!🔥🔥🔥 Joao Grimaldo izlīdzina rezultātu - 1:1!⚽️🦁✊ pic.twitter.com/82utIcyKMq — Riga FC (@RigaFC_Official) September 21, 2025

Joao Grimaldo, figura de un Riga FC que es líder en Letonia

Con este triunfazo, Riga FC llegó a los 73 puntos y sigue firme en la cima de la liga letona, a nueve puntos de su escolta RFS con un partido más. En el caso de Joao Grimaldo, no marcaba desde el 19 de julio en la Virslīga, aunque lo suyo ha sido más destacado en cuanto a las asistencias: nueve en total, cinco por liga y cuatro por Conference League.

Cabe recordar que el campeón disputará la primera fase de la Champions League la próxima temporada, el cual es el objetivo principal del Riga FC y de Joao Grimaldo, quien espera seguir ganándose un nombre en el fútbol europeo y dar un salto a una liga más competitiva.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.