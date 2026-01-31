Con asistencia de Sonne: golazo de Joao Grimaldo para el triunfo del Sparta Praga | VIDEO
Redacción EC
A le bastó un partido para demostrar lo que puede aportarle al Sparta Praga. Esta vez, el futbolista peruano apareció para asistir a , quien anotó el 3-0 de su equipo ante Dukla, por la Primera División del fútbol checo.

La jugada sucedió a los 89′, cuando Sonne, quien había ingresado al partido, logró sumarse al ataque y cruzar el balón hacia el área para buscar a un acompañero. Precisamente, allí apareció Grimaldo, quien definiió frente al arco y aumentó el marcador.

Sparta Praga ya iba ganando 2-0 y era bastante superior a su rival de turno. Sin embargo, hubo tiempo para que la dupla peruana apareciera en todo su esplendor y sellara la goleada de su equipo.

Con ello, el debut de Sonne fue redondo. Sparta Praga sumó 41 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a cuatro unidades del líder Slavia Praga.

