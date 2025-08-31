Marcos López anotó su primer gol desde que llegó a los 'Leones'. (Foto: FC Copenhague)
Marcos López anotó su primer gol desde que llegó a los 'Leones'. (Foto: FC Copenhague)
Redacción EC
confirma su buen momento en el exterior. Esta vez, el lateral peruano apareció a los 12′ para abrir el marcador en el Copenhague vs. Rander, por la fecha 7 de la liga danesa. De tiro libre, el defensor preparó su remate y la clavó al ángulo, imposible de atajar para el arquero rival. Con ello, su equipo se adelantó 1-0 en el resultado parcial y se consolida, por el momento, en el primer lugar del campeonato con 16 puntos. Sin duda, López llegará motivado a la selección peruana para los partidos contra Uruguay y Paraguay.

