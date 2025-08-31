Marcos López confirma su buen momento en el exterior. Esta vez, el lateral peruano apareció a los 12′ para abrir el marcador en el Copenhague vs. Rander, por la fecha 7 de la liga danesa. De tiro libre, el defensor preparó su remate y la clavó al ángulo, imposible de atajar para el arquero rival. Con ello, su equipo se adelantó 1-0 en el resultado parcial y se consolida, por el momento, en el primer lugar del campeonato con 16 puntos. Sin duda, López llegará motivado a la selección peruana para los partidos contra Uruguay y Paraguay.

🚨 GOLAZOOOO de Marcos López 🇵🇪 para adelantar al Copenhague 🇩🇰 por 1-0 ante el Randers por la Superliga de Dinamarca.



De tiro libre marca su primer golazo con camiseta de su club desde que arribó al país nórdico. ✨



pic.twitter.com/nJnoKoNX4i — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 31, 2025

