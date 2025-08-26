Oliver Sonne apareció a los 90+1′ para darle la victoria al Burnley por 2-1 sobre Derby County, en la fase 2 de la EFL Cup. El lateral peruano recibió un pase filtrado hacia el centro del área, ganó bien la posición y definió cruzado al palo más lejano del arquero. Es su primer tanto desde que llegó a Inglaterra y poco a poco va ganando mayor confianza. El último peruano en anotar en el fútbol inglés fue André Carrillo, cuando defendió la camiseta del Watford.

Gol agónico de Oliver Sonne al Derby Country por la fase 2 de la EFL Cup. pic.twitter.com/4O4aYK8G90 — Kevin Ruiz (@KevinRui_Z) August 26, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.