Oliver Sonne apareció a los 90+1′ para darle la victoria al Burnley por 2-1 sobre Derby County, en la fase 2 de la EFL Cup. El lateral peruano recibió un pase filtrado hacia el centro del área, ganó bien la posición y definió cruzado al palo más lejano del arquero. Es su primer tanto desde que llegó a Inglaterra y poco a poco va ganando mayor confianza. El último peruano en anotar en el fútbol inglés fue André Carrillo, cuando defendió la camiseta del Watford.
