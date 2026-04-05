¡Apareció el ‘Vikingo’! Golazo de Oliver Sonne con Sparta Praga en la Liga de República Checa | VIDEO

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Oliver Sonne volvió motivado de los partidos de la selección peruana por fecha FIFA y dejó su huella en Sparta Praga. El lateral peruano anotó el 1-0 de su equipo ante Karvina en la jornada 28 de la Liga de República Checa. Todo ocurrió a los 43′, cuando se cobró un tiro de esquina a favor del Sparta Praga. La pelota quedó libre en el área y Sonne aprovechó el momento para marcar su gol: media vuelta y un zurdazo para darle la ventaja su equipo en un partido que se hacía complicado. Sin duda, el ‘Vikingo’ atraviesa un buen momento y lo demuestra fecha a fecha en su club.