Resumen

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El delantero peruano anotó su gol número doce con la camiseta de Ironi Kiryat Shmona.
El delantero peruano anotó su gol número doce con la camiseta de Ironi Kiryat Shmona.
Por Redacción EC

Sigue demostrando lo que vale. Adrián Ugarriza volvió a marcar en la Liga de Israel en la derrota de su equipo Ironi Kiryat Shmona por 4-1 ante Maccabi Haifa.

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