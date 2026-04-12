Sigue demostrando lo que vale. Adrián Ugarriza volvió a marcar en la Liga de Israel en la derrota de su equipo Ironi Kiryat Shmona por 4-1 ante Maccabi Haifa.

A pesar de la goleada, el delantero peruano sigue demostrando que es uno de los fichajes estelares de su club. Actualmente tiene doce goles con Ironi Kiryat Shmona.

El gol de Ugarriza llegó en el 35′, cuando los suyos iban dos abajo en el marcador. El delantero aprovechó la distracción del portero rival y se adelantó para impactar el balón.

Adrián Ugarriza, a pesar de pelear por mantenerse en la primera categoría, lucha por ser uno de los goleadores del certamen, solo por detrás de Yarden Shua (12 goles) y Dan Biton (15 goles).